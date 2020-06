SPECIAL | Prodanca, Printesa Razboinica. Lunga lista a oamenilor de fotbal pe care Anamaria Prodan i-a distrus cu declaratii

Anamaria Prodan este cel mai conflictual om de fotbal din ultimii ani, contrandu-se cu personalitati importante din tara noastra, de la Gica Hagi si Cornel Dinu la Claudiu Niculescu si Ionel Ganea.

Impresara Anamaria Prodan nu este foarte retinuta atunci cand trebuie sa isi atace dusmanii sau sa le raspunda celor care au jignit-o. Desi este una dintre putinele femei implicate in fotbalul romanesc, ea are la cingatoare, la nivel declarativ, „scalpurile” celor mai importante personalitati, printre care Gica Hagi, Emeric Ienei, Victor Piturca, Cornel Dinu sau Ioan Becali. „Eu nu stau sa ma tarasc pentru o mie sau cinci de euro in fata nimanui. Eu m-am nascut bogata si am dus mai departe bogatia familiei mele. Nu sunt un om care traieste din fotbal si se gandeste 'Aoleo, daca zic ceva de ala, ma dau astia afara, nu mai iau 1.500 de euro pe luna!', isi justifica AMP cutezanta in declaratii.

CE A ZIS DESPRE GICA HAGI:

"Hagi a avut foarte multe incercari in strainatate, care n-au fost cu succes. A reusit in Romania cu niste copii carora le-a imprimat spiritul de lupta pe care-l cunoaste foarte bine. In momentul in care ai astfel de iesiri in public impotriva antrenorilor, impotriva Federatiei, nu mai ai cum sa vii la nationala. Nu mai ai credibilitate perfecta nici pentru jucatori.

In momentul în care Hagi il va convoca pe Ianis in detrimentul lui Man, Dennis o sa zica ’Bai, e ta-su!’. Diferenta e ca Reghe n-a zis niciodata ’Man e fantastic si e Dumnezeu! Man merita numarul 10!’. Hagi a facut asta pentru Ianis. A facut o presiune inutila si lumea l-a luat drept nebun, si pe buna dreptate.

Probabil oamenii nu au curajul sa-i spuna in fata, dar l-au luat de nebun! Hagi e un bun national ca fotbalist. Si stiu asta de la mama. Dar cand ai astfel de frustrari si de izbucniri, iti pierzi foarte mult credibilitatea. Eu sunt parinte, stiu ce inseamna sa-ti doresti sa aiba succes copilul tau. Sa fie bun. Daca aduci un copil din nationala Braziliei si-l pui langa Ianis sau langa orice alt tanar jucator din Romania... n-ai cum.

Eu nu lucrez prin off-shore, nu fac nicio astfel de tranzacție. Ma duc la patron si spun cati bani pot sa-i aduc pe jucatori. Semnez acte, tot, ca sa nu ma duc la puscarie. Fotbalul s-a schimbat enorm. Hagi, daca ar fi jucat azi, n-ar fi fost Balonul de Aur niciodata! Daca nu era Gigi Becali nu stiu daca mai exista Academia Hagi. Ma intereseaza sa ii spun ce vrea sa auda? Pai, imi da mie Hagi sa mananc vreodata?”.

DESPRE CORNEL DINU:

"Probabil ca Dinu are senzatia ca a invatat multe lucruri de la Fanus Neagu, in serile cand ii turna in pahar, dupa ce ii spala vasele. Sau poate cand fura prajiturile care-i cadeau pe sub masa marelui Fanus, iar el le ascundea, pe furis, in geaca. Sau poate cand scurgea sticlele de vin ramase de la petrecerile lui Fanus, in sticle de plastic si amesteca vinul rosu cu vinul alb sa nu fie vazut, cand il bea in taxi pana acasa si se gandea cum sa faca sa-l bage cineva si pe el in seama.

Cornel Dinu nu mai are cum sa fie considerat o legenda dupa ce a facut in ultima vreme. In cel mai bun caz ramane un etern sifonar. El si-a dat arama pe fata si s-a transformat dintr-un sot trimis dupa sifoane, intr-un sifon veritabil. Numai ca eu urasc sifonul! Nu mai visa sa-l copiezi pe Fanus! Iti repet! Filfizon rimeaza cu sifon! Asta esti tu, Dinule! Un libidinos batran, hulit si de copilul infiat! Petele de pe fata le ai si pe suflet! In timp ce tu continui sa mori, eu continui sa traiesc… superb".

DESPRE EMERIC IENEI:

"Ienei o tine una si buna ca Reghe a incercat sa atraga jucatorii de partea lui. Omul este…. fara cuvinte. Chiar nu merita sa vorbesc despre el. Exact cum am spus. Un batran uitat de ani care traieste din amintiri. Sa-i fie rusine ca vorbeste in continuare despre un subiect penibil. Reghe nu are ce sa caute in Romania. Ienei poate a uitat ce nivel a atins Reghe. Dar la varsta asta uiti, faci pipi pe tine… Ajungem toti aici… Dumnezeu sa-l ierte si sa-i dea minte pe ultima suta de metri".

DESPRE VICTOR PITURCA:

"Saltimbancul bretonat, scolit cativa ani buni prin rigolele ’rezidentiale’ ale Orodelului, s-a trezit din nou vorbind singur. Asa se intampla cand ai foarte mult timp liber, pentru ca nu te mai cauta nici macar echipele din Insulele Galapagos, tinand cont ca toata lumea a aflat ca s-a lasat, de cativa ani, fotbalul de tine. Va dati seama? Suca ne da lectii de moralitate! Omul care a primit ’interzis’ in cazinouri pentru ca a fost prins trisand cu pachetul de tigari, omul pe care il cunosc toate tribunalele din tara pentru ca-si tine amanta prin procese de sapte ani, omul caruia copilul ii striga, printre lacrimi, ca nu-l recunoaste, omul despre care Gigi Becali spune ca a luat bani de la el, apoi i-a cerut inapoi… Omul asta ne da lectii de moralitate la ora de maxima audienta in Romania!?!

Demagogul degradat incaleca disperat in direct la televiziune, pe ultima sa farama de speranta, si arunca in stanga si in dreapta cu zoaie menite sa spoiasca vieti si cariere onorabile, vanzandu-si sufletul si mintea pentru inca un minut de celebritate construita si de aceasta data, pe spatele antrenorului care l-a batut de fiecare data in Arabia Saudita si caruia, evident, ii poartă pica. Pe intelesul dansului, pentru a nu confunda termenii, nu ma refer la ’dama de pica’ ci la ’dusmanie’, ’ura’.

Cu instinctul salbatic al unui om inrait de invidie si tribalism, Barbugiul scoate din strafundul gandirii sale cateva lozinci obosite si are senzatia ca intreaga lume a fotbalului, complet impresionata, este gata pregatita pentru un lesin colectiv. Doar ca, dincolo de caracterul inept al ideilor sale, aberatiile acestui om nu mai prind de mult! Diferenta dintre Reghe si Pitruca este cea dintre un Oltcit si un Bentley".

DESPRE IOAN BECALI:

"S-au dus vremurile in care eram amenintati ca vom fi bagati in portbagaj! M-a amenintat de fata cu sotul meu! Cu ce sa ma sperie el pe mine? Nu va uitati la el? Isi traieste ultimii ani! E o umbra a celui pe care l-am admirat. Nu mai exista pentru mine. Eu nu sunt omul care fura alaturi de nimeni, nu fac jocurile nimanui, eu spun adevarul deranjant. Eu nu sunt nici Chiodi, nici Giovani Becali, nici nimeni".

DE GIGI BECALI:

"Eu i-am ajutat pe presedinti si pe patroni intotdeauna, fara sa le cer vreun favor. Pe Gigi Becali l-am ajutat toti anii astia, pentru ca niciodata nu i-am cerut bani sau l-am inteles intotdeauna... Cand a fost in puscarie, n-am luat bani. C-am zis ’Domne, nu are voie nimeni sa se atinga de echipa lui Gigi si de Gigi Becali’, pentru ca e intr-un moment dificil al vietii. Trebuie sa fac cele mai bune alegeri si sa vand jucatori, pentru ca omul asta e intr-o nenorocire si trebuie ajutat".

DESPRE IONUT NEGOITA:

"Interviul lui Negoita mi-a dat o senzatie de mila, mi-e mila de oamenii care nu au curaj. Incepusem sa revin la sentimente bune fata de Negoita, dar vad ca nu se poate. Inseamna ca el nu este patronul clubului Dinamo, ca n-are niciun ban si depinde de altii ca sa il salveze. Negoita are pierderi de memorie, probabil ca nu stie ce jucatori impresariez eu, nu-l mai baga nimeni in seama in club. Ionut Negoita este o pacaleala, l-am iertat o data cand a facut mitocania cu Rotariu, am vorbit frumos cu el intotdeauna.

Eu tot ce pot sa spun e ca acesti oameni care vin in clubul asta, unul dupa altul, sunt niste femei, niste fricosi. Astia nu-s barbati! Barbatii astia cu fusta n-au ce sa caute in fotbal. Negoita nu e respectat de suporteri pentru ca e fricos, vorbeste doar cand isi pregateste 10 zile un discurs. Pestele de la cap se impute. Vina o are Negoita. Am incercat sa-l menajez, dar el n-are nici macar curajul sa vorbeasca. Pentru mine, nu mai exista!".

DESPRE FLORIN PRUNEA:

"Florin Prunea nu stie legea! Si nu doar el, ci si multi alti oameni care habar n-au legislatie. Ei au trait asa luand bani de la un club, de la altul, mutandu-se la toate cluburile si imbogatindu-se. Asta este legea! Eu ma uit in gura lui Prunea?! Pai, ce sa facem?! Le mai dam jucatorilor salarii trei zile, ca atat mai putem, dupa care punem lacatul pe usa. Pentru Prunea e usor: trece perioada asta, se duce la un alt club. Hai sa ne facem iar salariul de 8-10.000 de euro. Nu e asa, viata asta e facuta sa gandesti, d-asta ti-a dat Dumnezeu creier. La Dinamo nu conduce 'Nimeni pe Pamant!’ ".

DESPRE CLAUDIU NICULESCU:

"Claudiu Niculescu degeaba are 20 de ani in fotbal, nu i-a ramas nimic in cap. Nu suport obraznicia. Dar nu ma pot supara pe el, fiindca el este secund, poate doar ajuta antrenorul principal sa puna copetele pe teren. Cred ca e mai bine sa ma lase pe mine sa vorbesc, am aproape 40 de ani in TV, pentru ca acolo m-am nascut, si destui ani in fotbal. Iar daca vorbeste despre fotbal, mai bine nu vorbeste. Pe Niculescu nu il recomanda rezultatele. Si daca nici scoala nu are, e greu sa vorbeasca".

DESPRE DUMITRU TUDOR:

"Dumitru Tudor este un om caruia i-am dat sa manance, de mila. E jenant pentru el ca barbat sa faca asa ceva. El e un batran care mai are cateva zile de trait si ar trebui sa le traiasca frumos. Eu l-am ajutat sa isi scoata copiii din puscarie, l-am ajutat cu bani pentru ca sotia lui e bolnava de cancer. I-am dat si o masina din parcul meu auto. El zice despre mine ca am vandut femei, pot sa il vand si pe el, ca tot femeie e".

DESPRE ANGHEL IORDANESCU:

"Vorbim despre antrenorul care a revolutionat fotbalul cu doua sisteme de joc. In 1994, a aratat lumii cum se poate juca eficient si spectaculos in modulul 6-3-1, (cat de eficient, vezi meciul cu Suedia, cand in a doua repriza de prelungiri aveam 2-1 si un om in plus, Schwarz luase rosu), iar la Rapid, unde a esuat lamentabil, a impus un inovator, dar si inutil, 3-6-1. I-a mai ramas sa vada cum sta treaba cu 1-3-6. Cred ca acest modul este mostenirea pe care i-a lasat-o lui Edi, inca din timpul vietii. O sa-i fac rost de un contract de comentator la un post TV cat de curand, ca vad ca-i place mult la TV. Pentru familia mea conteaza enorm cand singurul Titan al fotbalului romanesc - Mircea lucescu - are timp sa ne sune sau sa ne raspunda la telefon si sa ne dea sfaturi ore in sir sau sa ne laude. Si toate astea la telefon, nu la TV".

DESPRE ADRIAN PORUMBOIU:

"Porumboiu e un golan patentat, a crescut in lanul de porumb si miroase a balegar. E un om urat la chip si la suflet. E un frustrat. Asta nu e gluma! Reghe si-a spus parerea si nu cred ca a jignit vreodata. Ii transmit un ultim lucru: el continua sa moara, in timp ce eu continuu sa traiesc. De azi, cine mai indrazneste sa vorbeasca urat de familia Prodan-Reghecampf va avea probleme uluitoare".

DESPRE EDI IORDANESCU:

"Vad o colaborare Edi Iordanescu - Gigi Becali. Cred ca are aproape tot ce-i trebuie. Dar nu e foarte diplomat, maleabil. Acolo să mai lucreze, daca vrea sa ajunga vreodata la o echipa mare ca FCSB".

DESPRE RAZVAN BURLEANU:

"Burleanu n-a fost nimic inainte, dar am zis ca e manager. Ca vorbeste frumos, comunica, lucruri importante. Ca unii din antrenorii de la noi nici nu stiu sa explice. Si avem multe exemple. Eu am crezut in Burleanu, dar n-a facut nimic! A facut ce-a facut, dar nu ce trebuia. Trebuie ordine si disciplina in fotbal. Normal ca e greu daca ne certam cu clubul X, ca nu ne mai voteaza. Daca nu schimbam din metehne, nu salvam fotbalul.

Eu am zis: vreau sa candidez la FRF! Daca vor o schimbare, vin eu. Trebuie sa vina cineva corect sa faca ceva! Trebuie un om pregatit. Nu e gluma, ma gandesc serios sa candidez si am vorbit cu oameni importanti din fotbalul romanesc. Multi sunt alaturi de mine si cred ca putem sa facem ceva. Burleanu trebuie sa scape de chestia cu 'Hai, sa fim prieteni toti!’. Burleanu poate sa faca lucruri minunate, daca nu vrea".

DESPRE IONEL GANEA:

"Cine e Ionel Ganea?! Aaa, cel care a fost numit de mine antrenor principal la Voluntari si la Tg. Mures? Aaa, cel care a dezamagit peste tot pe unde a trecut? Cred ca trebuia sa-i cer 10% comision de la fiecare contract. Bine ca nu i-am cerut, ca nu mai avea bani de benzina sa mearga la emisiuni. Pai cum sa-i raspunda Anamaria Prodan unui astfel de om? Pe bune! Nu mai stiu numele lui si nu am timp sa ma uit in spate catre oamenii marginalizati de societate sau catre oamenii carora le-am dat sansa sa antreneze si s-au facut de ras. Sa auzim numai de bine si sa vorbim totusi de oameni care au lasat ceva in urma lor, nu?".

DESPRE COSTEL GALCA, MIREL RADOI SI NICOLAE DICA:

"Asta e mentalitatea de rahat a antrenorilor! Si a oamenilor care nu au educatie. S-a intamplat asa fiindca dupa Reghe au venit antrenori fara minte, zero barat, si spuneau ca ala e al lui Prodanca sau al lui Reghe. Relatiile noastre cu jucatorii vor ramane pe viata. Jucatorii inca isi fac vacantele cu noi! N-ar trebui sa spun ce o sa spun acum fiindca poate le fac probleme. Toate sotiile si iubitele fotbalistilor spun ca de cand am plecat noi s-a ales praful! Daca echipa pleca in Europa, familiile jucatorilor aveau totul asigurat, cazare, mancare, totul alaturi de echipa".

DESPRE MM STOICA:

"Ce oameni penibili si duplicitari! Raul echipei... ’Balan a facut rau echipei!’... Cand nu te ridici la nivelul acestor jucatori si nu reprezinti nimic este firesc sa ai frustrari. Bafta Steaua! Good luck Golofca si Alibec! Sunteti foarte buni, iar eu am incredere oarba in voi.

Cu MM petreceam 98% din timp. Nu neaparat in curtea Stelei. A fost o nebunie ca i-am furat inima lui Gigi si faceam transferurile la Steaua. A fost o perioada cand eu cu Gigi faceam transferuri la Steaua fara ca MM sa fie consultat, implicat. Erau chestii pe care le-am mostenit de la mama. Eu vorbeam mereu cu numarul 1, cu sefii, nu ma duceam la restul. El era obisnuit sa faca totul, dar a venit Anamaria. Fiecare a demonstrat unde ii era locul si ce a facut".

DESPRE NAE MANEA:

"Nae Manea e un patetic. In loc sa piarda cu capul sus, el tipa aiurea la oficialii clubului, dar e greu sa vezi gunoiul din ochii tai".

DESPRE MARIUS SUMUDICA:

"Eu cred ca un antrenor trebuie sa aiba demnitate extraordinara, nu sa se autopropuna la echipe, sa nu faca circul pe care il face pe teren si in afara terenului. Altfel, nu ai demnitate, esti circar. Stiu ca-mi va spune acum: ’Ana, esti nesimtita sa vorbesti asa despre mine!’. Nu! Imi e foarte drag! El e un antrenor foarte bun, asta imi zic toti jucatorii, insa respectul fotbalistilor il castigi cand ai un comportament adecvat. Atunci cand esti unicul Mister! Eu nu am nevoie de nimic de la nimeni, spun ce gandesc. Ca Hagi va iesi sa spuna, ca Sumudica va iesi sa spuna... E parerea mea, mi-o mentin si am argumente, nu vorbesc pe camp. Am scoala mai multa decat ei, de miliarde de ori. Nu putem sa ne comparam din niciun punct de vedere, doar ca ei, mai ales Hagi, merita tot respectul meu pentru ce au facut in fotbal".

DESPRE GINO IORGULESCU:

"Cei de la LPF bajbaie prin intuneric. Nu sunt pregatiti. Se arunca cu pieptul inainte. Nefiind pregatiti nu fac decat sa aduca panica. Liga e depasita. Imi e foarte drag Gino Iorgulescu, dar eu cred ca e coplesit de problemele personale pe care le are. Nici nu a avut langa el oameni pregatiti pentru a-l ajuta. Te joci cu banii oamenilor, cu banii cluburilor".