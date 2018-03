Iniesta, OUT de la Barcelona?! "Este una dintre cele mai dificile decizii din viata mea!" Ce a spus capitanul catalanilor

Iniesta si-a stabilit ca termen pentru anuntarea unei decizii pana la sfarsitul lunii aprilie.

Capitanul celor de la FC Barcelona, Andres Iniesta, nu este sigur daca va ramane din vara la clubul pentru care a evoluat intreaga lui cariera de pana acum. Dupa ce a recunoscut acum o saptamana ca a primit o oferta din China, Iniesta spune ca nu s-a decis ce va face.

"Sunt multe lucruri care imi trec prin cap, unele mai puternice ca altele" le-a spus Iniesta celor de la Cadena Ser. "Mai sunt cateva saptamani pana trebuie sa decid daca voi continua sau nu (cu Barcelona) si este una dintre cele mai importante decizii din cariera mea.

Sunt la o varsta la care lucrurile se schimba si se deschid alte usi si asta este entuziasmant in multe feluri. Nu este ceva legat de iubire ci, mai degraba, de ceea ce simt ca trebuie sa fac. Sincer cred ca daca nu as avea probleme cu accidentarile as putea fi in echipa de start a Barcelonei in urmatoarele 2 sezoane.

Daca voi pleca va fi pentru ca nu voi mai putea sa dau totul ca jucator si ca persoana la acest club. Va fi o decizie foarte dificila, indiferent ce voi alege" a mai spus Iniesta.