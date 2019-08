SPECIAL | Cu ce se ocupa Florin Halagian, dupa ce abandonase fotbalul in urma cu 9 ani

Fostul antrenor a decedat in aceasta dimineata, la varsta de 80 de ani.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Ultimul contact cu fotbalul al “Armenului” a fost in 2010, cand a devenit director tehnic la Dacia Mioveni, ajutandu-l pe Marian Pana, care indeplinea functia de antrenor principal. In ultimii ani, tehnicianul avea probleme de sanatate, asa ca nu mai juca nici tenis de masa, unul dintre hobby-urile sale, nici nu mai facea plimbarea pe jos de acasa pana la service-ul auto pe care il detinea si il administra impreuna cu familia.

De altfel, dupa ce a plecat de la Mioveni, pentru cativa ani, “Hala” s-a distantat de fenomen si si-a umplut timpul vizionand meciuri doar la televizor, dar si urmarind bunul mers al service‑ului auto pe care-l detinea in Capitala. Desi s-a speculat ca ar fi vandut, in a doua jumatate a anilor 2000, pachetul majoritar de actiuni pentru 2.4 milioane de euro, Halagian spunea atunci ca “nu am renuntat la aceasta afacere, asa cum s-a spus. Am avut o oferta de 20 milioane de euro ca sa vand service-ul auto, dar nu l-am dat”. Dupa inrautatirea starii sale de sanatate, el si-a consolidat pachetul majoritar de actiuni al companiei listate la bursa, ajungand la 80%, dar veniturile au venit numai din inchirierea spatiului, care se situeaza pe Bulevardul Iuliu Maniu, acesta fiind si principalul activ al companiei.

Trupul neinsufletit al fostului antrenor va fi depus astazi la Cimitirul Armenesc din Capitala, urmand ca marti sau miercuri sa fie, cel mai probabil, inmormantat. Familia lui Halagian nu va permite accesul persoanelor din afara cercului familiei si nu a facut publice informatii despre programul funerariilor.

Florin Halagian a jucat ca mijlocas la Dinamo, Progresul, Pompierul Bucuresti (viitoarea Victoria), Dinamo Pitesti (viitoarea FC Arges), Petrolul, Minerul Baia Mare, Politehnica Bucuresti (viitorul Sportul Studentesc) si Vagonul Arad. Ca antrenor, el le-a pregatit pe FC Arges (1972-1973, 1974-1979, 1979-1981, 1985-1988, 1999-2000, 2001-2002), Romania (interimar, mai-iunie 1979), FC Olt Scornicesti (1981-1984), Steaua (1984), Universitatea Craiova (1985), Victoria Bucuresti (1988-1989), Romania B (1990-1991), Dinamo (1991-1994), Inter Sibiu (1994-1995), FC National (1995-1997), FCM Bacau (1999), FC Brasov (2000), Ceahlaul (2000), Gloria Bistrita (2009-2010, 2011) si Dacia Mioveni (2010). In palmaresul sau se regasesc trei titluri de campion al Romaniei, doua cu FC Arges si unul cu Dinamo, iar multi il considera cel care a pus piatra de temelie a echipei Stelei din 1986, castigatoare a Cupei Campionilor Europeni, el fiind cel care i-a adus pe Boloni, Bumbescu, Barbulescu, Radu II sau Stangaciu. Halagian a adunat 878 de meciuri ca antrenor pe prima scena a fotbalului romanesc, fiind recordmenul la acest capitol.