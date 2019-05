SOCANT! Echipa de traditie care e aproape sa dea faliment a doua oara in 4 ani! Toata lumea visa la PROMOVAREA in prima liga

Probleme mari la Farul!

Desi a scapat de retrogradarea in C, Farul se confrunta cu incertitudini majore legate de viitorul ei. Echipa condusa de Marica are datorii mari, iar ANAF-ul i-a blocat conturile. Fostul atacant al nationalei spune ca nu mai poate continua singur si cere ajutorul atuoritatilor locale.

Marica a luat brandul Farul acum un an si spera sa faca echipa de promovare la Constanta. Primarul Fagadau promitea sustinere si cerea un proiect concret din partea lui Marica. Angajatii Primariei au pierdut insa planul trimis de Marica, scrie PRO Sport.

"Sunt datorii mari. Voi incerca sa caut sprijin la companii, la oameni de afaceri. Daca nu reusesc sa gasesc urgent finantare, nu ramane deat sa ne desfiintam. Nu mai pot astepta pana la toamna. Avem poprire pe conturi. 17 jucatori isi incheie contractele. Am fost sincer cu ei, le-am spus sa-si caute echipe. Nu ii pot amagi, sa le spun ca se rezolva. Decizia domnului primar inseamna inchiderea clubului, i-am zis asta. Cand am venit aici, am facut-o dupa o discutie cu primarul, care mi-a spus ca va sustine echipa. Altfel, nu vedeam si se desfiinta de atunci. Suporterii au infiintat-o din dragoste si au dus-o pana in liga 2, iar eu am salvat-o. Dar acum nu s emai poate", a spus Marica.

Jucatorii Farului au intarziat disputarea meciului cu Ripensia din ultima etapa a ligii a 2-a pentru a trage un semnal de alarma in privinta situatiei lor. Timp de 3 minute, jucatorii lui Grigoras n-au atacat mingea. Farul - Ripensia s-a terminat 1-1.