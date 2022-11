Sosit în vara această la FC Argeș, liber de contract de la Bourg-en-Bresse, din al treilea eșalon din Franța, Arnold Garita (27 ani) a impresionat cu evoluțiile sale. Atacantul a marcat 6 goluri în cele 17 meciuri pe care le-a disputat în acest sezon de Superligă.

Viteza și execuțiile camerunezului i-au atras atenția și lui Gigi Becali (64 ani). Patronul FCSB-ului a declarat la jumătatea lunii octombrie, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că și-l dorește pe Arnold Garita din iarnă.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus: 'Să vezi ce ne face ăsta'.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Arnol Garita, amenințat pe Instagram de un suporter al lui FC Argeș

Doar că vestea că l-ar putea pierde pe Arnold Garita i-a speriat teribil pe fanii lui FC Argeș. Atacantul violeților a postat un mesaj pe care l-a primit de la un mic suporter pe Instagram, cu amendamentul ca părinții să-și educe mai bine copilul.

„Te rog nu te duce la Steaua! Rămâi la FC Argeș, te rog! Este cea mai bună echipă și datorită ție avem o șansă la playoff.

Te rog! Dacă pleci, te tai, negrule!”, este mesajul pe care Arnold Garita l-a publicat pe contul oficial de Instagram.