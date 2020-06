Se naste o NOUA FORTA a Ligii 1?! Discutii avansate pentru o ARENA DE LUX de 25.000 de locuri. Cand ar putea fi gata 

Romania ar putea avea un nou stadion de lux cu care sa se mandreasca.

Primarul Iasului a dezvaluit ca a discutat cu premierul Ludovic Orban despre constructia primului stadion nou din regiunea Moldovei. Noua arena ar avea 25.000 de locuri, iar costul sau s-ar ridica la 75 de milioane de euro. Fondurile ar fi cumulate din surse europene, guvernamentale, locale sau imprumuturi.

"Chiar in aceasta saptamana a venit echipa de proiectanti si pentru stadion, si pentru sala polivalenta. Stadionul va fi clasificat UEFA de clasa 4, deci permite orice meci international, la orice nivel. Are circa 25.000 de locuri, are o arhitectura deosebita, va fi ceva unic. Costul se va duce spre 75-77 de milioane de euro.

A venit si timpul nostru, al Iasiului si al Moldovei sa aiba un stadion nou. Legat de finantare, am avut o discutie directa cu premierul Romaniei Ludovic Orban, am discutat direct despre stadionul de la Iasi, a spus ca este dispus sa sustina acest stadion, mai ales ca noi il gandim ca un complex regional. Promisiunile privind constructia stadionului au venit din gura premierului Orban si de asta am spus-o.

Totul este gandit la cel mai mic amanunt, structura stadionului a fost deja facuta de catre proiectanti, noi trecem deja la proiectul tehnic. Pana la final de septembrie proiectantul ne preda la nivelul studiului de fezabilitate, urmand ca pana la finalul lunii octombrie sa primim si proiectul tehnic de executie.

Stadionul va fi gata in circa 4 spre 5 ani. E o constructie destul de complexa, daca e pe fonduri europene dureaza 3 ani, daca intram pe fonduri guvernamentale spre sfarsitul lui 2024 am putea avea stadionul finalizat", a declarat Mihai Chirica pentru ProSport.