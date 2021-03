Se intoarce SPECTACOLUL pe stadion! Arena Nationala se DESCHIDE pentru EURO! 12 500 de spectatori la super-meciurile verii 

Ministrul Tinteretului si Sportului a anuntat o veste buna pentru fanii fotbalului!

Dupa o intalnire cu reprezentantii UEFA delegati pentru organizarea Campionatului European din 2020, Eduard Novak a transmis care au fost concluziile intalnirii, dar si planurile propuse pentru a deschide Arena Nationala publicului.

"Ministrul tineretului si sportului, domnul Eduard Novak, alaturi de subsecretarul de stat cu atributii in domeniul sportului, Cristian Ghita, au avut astazi o intrevedere cu o delegatie a structurii de organizare UEFA EURO 2020 in Romania. Deelegatia a fost formata din domnii Andreas Schar si Taras Mukovoz, Head of Venue Management, respectiv Venue Manager Bucuresti, Venue Management fiind entitatea care gestioneaza activitatile care se desfasoara la stadion, incluzand masurile de siguranta si securitate, mobilitatea, operarea stadionului, infrastructura sportiva, facilitatile pentru mass-media etc., precum si din domnii Florin Sari si Alexandru Candea, lider al structurii locale de organizare UEFA EURO 2020 in Romania, respectiv manager operational al aceleiasi structuri.

Invitatii au prezentat conceptul medical gandit pentru protectia organizatorilor, voluntarilor, spectatorilor si nu in ultimul rand a staff-ului, aceasta avand implicatii majore asupra organizarii meciurilor, deci si o importanta vitala pentru desfasurarea evenimentului sportiv.

Un scenariu de ocupare de 25 % din capacitatea stadionului ar insemna un numar de 12.500 spectatori prezenti in tribune, iar siguranta acestora, a sportivilor si organizatorilor ramane un obiectiv prioritar, alaturi de cel legat de disputarea fara incidente a meciurilor", se arata in anuntul facut pe pagina de Facebook a MTS.