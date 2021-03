Spaniolii anunta ca finala Cupei Spaniei s-ar putea juca cu SPECTATORI in tribune! Cati oameni vor putea intra pe stadion

Pandemia de coronavirus a afectat toate domeniile de activitate, iar fotbalul nu a fost nici el scapat, suporterii fiind cei care au avut cel mai mult de suferit, fiind interzisi pe stadioane.

Finala Cupei Spaniei din sezonul 2019-2020, pe care Real Sociedad si Athletic Bilbao au refuzat sa o joace la finalul sezonului trecut, motivand ca absenta spectatorilor ar duce la scaderea calitatii spectacolului, are sanse mari sa se dispute cu spectatori, conform postului de radio Cadena Ser.



Conform sursei citate, stadionul La Cartuja din Sevilla, cu o capacitate de 60.000 locuri, va permite o rata de ocupare intre 20 si 25% din capacitate la finala din 3 aprilie. Tot in luna aprilie, in data de 17, are loc finala Cupei Spaniei din sezonul 2020-2021, intre FC Barcelona si Athletic Bilbao. Federatia spaniola de fotbal nu a comentat stirea, dar a confirmat in ziua de joi desfasurarea unei reuniuni cu Athletic si Real Sociedad pentru a face aranjamentele la finala, iar accesul fanilor se va afla printre subiecte.

Accesul faniilor pe stadioanele din Spania a fost interzis din luna martie a anului trecut, din cauza raspandirii infectiei cu SARS-COV2, iar autoritatile au interzis orice fel de intrare pe arene a suporterilor, cel putin pana in acest moment.