"Să nu vină cineva să-mi spună asta!" Panduru toarnă gaz pe foc după U Cluj - Dinamo 2-0

U Cluj a avut o exprimare de înalt nivel în prima repriză a partidei la care au asistat peste 15.000 de spectatori, iar în actul secund a jucat o carte interesantă. S-a lăsat dominată de Dinamo și a mizat pe contraatac. A reușit chiar să înscrie golul al doilea, când se afla în inferioritate numerică după eliminarea lui Ely Fernandes, care a primit al doilea cartonaș galben de la centralul Cătălin Popa.

Concluzia lui Panduru

Basarab Panduru, fost antrenor secund la Universitatea Craiova, a subliniat aspectele esențiale ale jocului de pe Clu Arena.

"La ce am văzut în prima repriză, nu ţi se pare că poate să întoarcă. La ce ai văzut în repriza a doua, crezi... prin intrarea lui Vlad Morar, cu Irobiso acolo, ţi se pare că aşa, în sistemul ăsta, ar putea să facă ceva. Dar lucrurile sunt foarte complicate.

Te gândeai, la un moment dat, că ar putea ajunge în situaţia aceasta, dar să piardă la Cluj, nu mă gândeam. De ce? Că ultimele rezultate erau în favoarea lui Dinamo, venea bine la meciul ăsta, faci egal cu UTA, câştigi cu Botoşani, dai 10 goluri în patru meciuri.

Să nu vină cineva să îmi spună că au fost obosiţi, păi acum două săptămâni, în 10, 45 de minute nu au arătat deloc că ar fi obosiţi. Atunci n-am observat oboseală şi acum, brusc, suntem obosiţi. Nu, Dinamo a crezut că intră pe teren şi gata”, a declarat Panduru, potrivit Orange Sport.

Ce a spus Dusan Uhrin

”Nu am început jocul cu agresivitate, nu e un rezultat prea bun. A doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am înscris, era important să dăm gol. Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul şi sper să dăm maximum la retur. A fost un discurs dur (n.r.- în vestiar, la pauză), am început bine repriza a doua, dar nu am reuşit să înscriem. E 0-2, mai avem un meci acasă.

Două bare nu ajung. A fost greu pentru că U Cluj a jucat bine, acum trebuie să încercăm să revenim. Jucătorii vorbesc între ei, dar trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost superbă, dar am fost concentrat la meci”, a spus Uhrin, potrivit digisport.ro.