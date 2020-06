BREAKING NEWS! Anunt de ultima ora al Ministrului Sanatatii! Cand se pot intoarce fanii pe stadioane

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a dezbatut cele mai importante aspecte care ii framanta pe suporterii fotbalului in aceste zile.

Potrivit GSP, el a spus ca revenirea suporterilor pe stadion este imposibila in acest moment pentru ca bucuria unui gol nu poate fi controlata, iar asta inseamna ca oamenii nu vor mai pastra distanta sociala.

"In momentul de fata, noi avem spectacole in aer liber, pe scaun, cu distantare. Intrecerile sportive n-o sa le putem face de pe scaun. Oamenii sunt in miscare, sunt in apropiere, iar distantarea nu mai poate fi controlata.

Puteti controla o galerie? Puteti controla o bucurie a golului? Pe noi ne intereseaza sa existe precautii. In momentul in care vom vedea ca in comunitate nu vom mai avea acea transmitere accentuata, vom putea gestiona si lucrurile cu public", a declarat Nelu Tataru, care a mai spus ca nu ne putem compara cu Ungaria, unde suporterii revin in stadion. Acolo sunt 2 cazuri de infectare cu noul coronavirus la mia de locuitori, in timp ce in Romania sunt aproape 9 cazuri la o mie de locuitori.

Referitor la momentul in care suporterii vor putea reveni in tribune, ministrul a spus ca cel mai probabil acest lucru nu se va intampla pe finalul acestui sezon.

"In acest sfarsit de campionat nu cred ca vom avea spectatori, mai ales ca se va termina foarte repede. Meciurile vor fi fara spectatori. Din toamna, daca evolutia ne permite, vom putea ajunge sa avem o competitie normala", a spus Tataru.

In schimb, vestea buna pentru iubitorii fotbalului este ca, in ciuda cresterii numarului de cazuri din ultimele zile, campionatul nu va fi amanat.

"Ganditi-va ca pentru acest lucru s-a facut acel cantonament. Avem niste participanti, fie ca vorbim de jucatori, personal tehnic sau personal de asistenti, iar ei au fost testati, retestati si tinuti in aceste cantonamente. Acesta a fost rostul acestui cantonament, sa se poata intalni apoi cei care sunt testati si sunt negativi si nu pot produce o infectare.

Vizavi de raportarea pe zile, analizam fiecare zi in parte. Analizam cazurile noi, cazurile de terapie intensiva, cazurile de primiri la Urgente. In acelasi timp, facem si o evaluare la o saptamana, pentru a vedea daca acest trend se mentine. Cat timp este doar un joc al numarului de cazuri de la o zi la alta, putem gestiona situatia", a dat asigurari ministrul Sanatatii.