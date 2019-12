Probleme mari de sanatate pentru Ionut Popa! Fanii au demarat o campanie de strangere de fonduri: mesaj emotionant al lui Dennis Man

Ionut Popa are mari probleme de sanatate.

Simpaticul antrenor, ajuns la 66 de ani, are probleme serioase de sanatate si are nevoie de sprijin financiar pentru a se putea trata. Suporterii au lansat o campanie de strangere de fonduri pentru a-l ajuta pe Ionut Popa.

"Fostul nostru antrenor, Ionut Popa, are nevoie de ajutorul vostru! Acesta sufera de mai multe luni din cauza problemelor de sanatate, care au implicat cheltuieli medicale semnificative. Starea sa s-a agravat recent si acum are nevoie mai mult ca oricand de sustinerea noastra. Mai presus de acestea, insa, retinem implicarea sa in momentele dificile pe care le-am intampinat impreuna si culoarea pe care Popica o aduce sportului nostru", au trasmis cei de la "Viata in Peluza".

Fost antrenor la UTA, Poli Iasi, Mioveni sau Poli Timisoara, Popa ar fi dezvoltat o semipareza iar starea sa este una complicata. Si fostul sau jucator de la UTA, Dennis Man, a lansat un apel pe fani pe contul sau de Instagram.

"Fostul nostru antrenor, Ionut Popa, are nevoie de ajutorul vostru. Acesta sufera de mai multe luni din cauza problemelor de sanatate, care au implicat cheltuieli medicale semnificative. Starea sa s-a agravat recent si acum are nevoie mai mult ca oricand de sustinerea noastra. Mai presus de acestea, insa, retinem implicarea sa in momentele dificile pe care le-am intampinat impreuna si culoarea pe care Popica o aduce sportului nostru", a fost mesajul postat de jucatorul FCSB.