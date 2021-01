Prima reactie a Anamariei Prodan dupa ce a aflat ca Giovanni Becali a intermediat negocierile pentru TRANSFERUL lui Man la Parma: "De 6 luni lucram la acest transfer! Eu negociam cand a sunat Giovanni!"

Gigi Becali a anuntat ca a ajuns la o intelegere cu italienii de la Parma pentru transferul lui Dennis Man.

Doar ca, potrivit finantatorului FCSB-ului, afacerea nu a fost intermediata de impresarul fotbalistului, Anamaria Prodan, ci de varul sau, fostul agent FIFA Ioan Becali.

Sotia lui Laurentiu Reghecampf a oferit primele declaratii dupa anuntul facut de Gigi Becali. Anamaria a explicat ca a lucrat timp de 6 luni alaturi de colaboratorii sai din Italia pentru realizarea acestui transfer.

De asemenea, impresarul a dezvaluit ca in tot acest timp a avut o intelegere cu Becali de a nu face publice ofertele venite pentru Man si considera ca si-a facut treaba asa cum trebuia.

"De 6 luni lucram intens, eu si partenerii mei din Italia, pentru acest transfer. De-a lungul timpului i-am prezentat lui Gigi Becali fiecare oferta care a venit pentru Dennis Man si Florinel Coman! Mici sau mari, eu mi-am facut datoria, le-am adus si le-am prezentat.

Azi am aflat si eu, din ziare, ca patronul lui FCSB vorbeste si cu Giovanni. Eu, repet, nu am stiut. Eu am tinut legatura cu patronul FCSB non stop. L-am informat de fiecare miscare, de la fiecare club. Nu vreau sa stiu nimic, cand a aparut Giovanni in ecuatie sau de ce. Nu ma intereseaza.

Am fost super corecta in business-ul meu si asa am sa raman. Nu pacalesc si nu mint pe nimeni. Familia jucatorului si jucatorul au stiut din prima clipa de fiecare oferta si discutie. Am inteles de la patron ca Giovanni i-a dat numarul de telefon al patronului Parmei si l-a sunat. Eu sunt fericita ca au vorbit si a primit cat a vrut.

Eu nu am vorbit despre nicio oferta pe care am adus-o. Asta a fost intelegerea cu Gigi Becali, mereu. Sa nu vorbim despre oferte. Eu mi-am tinut-o. Repet, in continuare am aceeasi admiratie pentru Gigi Becali si consider ca am fost super profesionista in ceea ce am facut.

De 7 luni l-am prezentat pe Dennis la Parma. Am intarziat putin negocierile pentru ca s-a schimbat antrenorul. Acum doua zile am trimis oficial la clubul FCSB oferta oficiala. Am vorbit cu patronul, mi-a spus ca vrea 15 milioane de euro. Eu negociam, cand am inteles de la Parma ca a sunat Giovanni Becali ca el face de acum transferul.

Atat si nimic mai mult. De aici, povestea probabil continua. Nu pentru mine. Eu stiu ce am facut si sunt mandra de tot. Si eu si familia jucatorului stim cat s-a muncit pentru acest transfer", a declarat Anamaria Prodan conform Antena Sport.