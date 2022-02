Nu s-a terminat, lupta pentru Omrani continuă! Ultimele informații despre francez vin dinspre CFR Cluj

CFR Cluj nu l-a convins deocamdată pe francezul Billel Omrani (28 de ani) să-și prelungească înțelegerea cu formația antrenată de Dan Petrescu. Atacantul a intrat în ultimele șase luni de contract și a devenit din nou ținta patronului de la FCSB, Gigi Becali, care-i face un pressing constant.

Greu cu Omrani pentru CFR Cluj

Ba chiar l-a sunat, când atacantul crescut la juniorii lui Marseille se afla chiar lângă antrenorul său, Dan Petrescu. Omrani l-a direcționat pe omul de afaceri care conduce FCSB spre agentul său și a lăsat discuția în coadă de pește. Becali a spus în direct, la Pro X, ce ofertă i-a făcut jucătorului care valorează 1,6 milioane de euro, însă ulterior a venit și replica lui Ioan Varga.

Finanțatorul liderului din Liga 1 și-a exprimat speranța că Omrani va rămâne la CFR, însă directorul executiv al campioanei, Marius Bilașco, a venit marți seara cu noi precizări. Oficialul din Gruia lasă de înțeles că atacantul de 1,87 m poate pleca din vară, liber de contract.

Bilașco: "E posibil să îşi ducă contractul, ca un jucător profesionist, până la final. Şi din vară să poată să plece"

”Cu Omrani am mai avut discuţii. El se simte foarte bine la Cluj, cel mai bun fotbal al lui l-a jucat cu Dan Petrescu antrenor, e conştient de lucrul acesta. E posibil să îşi ducă contractul, ca un jucător profesionist, până la final.



Şi din vară să poată să plece din postura de jucător liber. Dacă şi adversarii au spus că suntem echipa care domină fotbalul românesc de patru ani, e normal ca lumea să se uite la ce se întâmplă la Cluj”, a declarat Marius Bilașco, potrivit telekomsport.ro.

1,6 milioane de euro e cota lui lui Billel Omrani

3,6 milioane de euro valora atacantul francez în 2019, cea mai ridicată cotă de piață atinsă

1,87 m e înălțimea jucătorul care poate evolua și atacant de careu, și extremă

7 goluri și 5 pase decisive a reușit Omrani la CFR Cluj în cele 32 de meciuri jucate în actualul sezon

Becali: "Am vorbit cu Omrani. E ceva negociabil, care se poate realiza"

Într-o discuție telefonică la "Ora Exactă în Sport", joi dimineață, Gigi Becali anunța că a discutat cu jucătorul celor de la CFR Cluj și a explicat care sunt pretențiile financiare ale acestuia.

"Am vorbit cu Omrani acum o oră, nici nu credea că sunt eu. Am zis să mi-l dea pe Dan Petrescu să-ți confirme că sunt eu, că-mi cunoaște vocea, sau dă-mi-l pe Bordeianu. Mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro pe lună și vreo 400.000 la semnătură. E ceva negociabil, care se poate realiza. Eu, dacă îl iau, îl vând peste un an", a declarat Gigi Becali, la PRO X.