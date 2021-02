"Nu o sa accept echipe mici!" Raspunsul transant al lui Piturca pe care fanii CSA nu vor sa il auda! Ce a spus despre posibilitatea de a prelua o echipa din Romania

Victor Piturca (64 ani) a vorbit despre revenirea pe banca tehnica.

Fostul selectioner a plecat de la Universitatea Craiova la inceputul lui 2020, iar de atunci nu a mai antrenat, in ciuda faptului ca a primit diferite oferte.

Piturca a dezvaluit a refuzat ofertele primite, iar in contextul declaratiilor recente ale lui Adrian Bumbescu, care a spus ca acesta ar putea deveni manager la CSA, fostul selectioner a lasat sa se inteleaga ca nu vrea sa mai antreneze in tara.

"Este destul de dificil, eu nu am acceptat si nici nu o sa accept echipe mici, de afara. Am avut oferte, dar le-am refuzat. In tara, 90% nu voi mai antrena. Asta este sigur.

Va fi mai dificil fiindca nu prea mai antrenez de mult, iar echipele care se bat pentru titlu, pentru trofee, isi doresc alt timp de antrenor, probabil", a spus Victor Piturca pentru as.ro.

Victor Piturca a fost antrenorul a trei echipe in intreaga cariera, Steaua, Craiova si Ittihad. A fost selectionerul nationalei de tineret in perioada iunie 1996 - mari 1998 si selectionerul nationalei mari in perioadele: iunie 1998 - decembrie 1999, decembrie 2004 - aprilie 2009 si iunie 2011 - octombrie 2014.