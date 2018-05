Il vrei in Liga 1?! :) Aparitie SURPRIZA a lui Mihai Costea. La ce meci a fost surprins

Mihai Costea e liber de contract de mai multe luni si ia in calcul sa joace din nou in Liga 1.

Costea se antreneaza in Bucuresti si asteapta un semn de la echipele interesate.



Pana sa-si gaseasca un club la care sa joace, Costea incearca sa urmareasca meciuri cat mai multe. Azi a fost la Chiajna - Gaz Metan in Liga 1.

Mihai Costea, 29 de ani, a jucat ultima oara in Romania pentru FC Voluntari. Considerat o mare speranta si transferat de Becali la Steaua cu 1,4 milioane de euro, in 2011, Costea n-a confirmat asteptarile. In ultimii doi ani a jucat in Emiratele Arabe Unite, pentru Al Ittihad Kalba si Al Fujairah.