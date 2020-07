"Nici nu concepem ca vor retrograda!" Reprezentantii DDB dau cartile pe fata! "Putem aduce anual 1 milion de euro la echipa!"

Unul dintre membrii DDB a comentat astazi situatia de la club.

Andrei Gerea a vorbit despre implicarea suporterilor si despre cum vor evolua lucrurile daca fanii dinamovisti vor prelua clubul.

"A fost o intalnire pe nepusa masa, ca sa ii inmanez lui Mircea Lucescu cardul de membru DDB. Am comentat situatia lui Dinamo cu domnul Badea, nu ai cum sa ignori cand vezi ce se intampla. Am pus pe hartie un memorandum de intelegere, pe care l-am inaintat domnului Negoita. Suntem in situatia in care trebuie semnat. El cuprinde clauzele si pasii prin care, practic, putem spune ca punem un picior in club.

Din momentul semnarii memorandumului, putem numara 30 de zile, iar la finalul lor sa devenim proprietarii clubului. Eu sper sa nu mai auzim de tot felul de variante, au facut doar rau, au afectat atat programul, cat si viata echipei.

Programul DDB poate sa aduca singur pana la 1 milion de euro pe an, dar inca pe atat, veniti din sponsorizari, ar fi exact ce ne-ar trebui pentru a stabiliza echipa.

Nici nu concepem Liga a 2-a si nici nu credem ca cineva s-ar mai inghesui in esalonul secund sa dea banii. Nici nu trebuie sa luam in calcul acest lucru. Politica de marketing a lipsit cu desavarsire de la Dinamo in ultimii ani, desi sunt atat de multe lucruri care s-ar putea face aici. Acum colegi extraordinari, cu idei fabuloase. Ganditi-va ca noi vindem bilete virtuale in acest moment.

Avem potential sa ne dezvoltam, stim unde trebuie sa lucram, ce trebuie sa facem. Speram sa finalizam cu birocratia pentru a putea sa incepem sa lucram la sezonul viitor pentru ca, repet, nici nu concepem ca nu vom traversa cu bine perioada care urmeaza.

Avem timp sa punem lucrurile la cale, pe noi ne preocupa exact partea sportiva, sa avem pe cineva care sa gestioneze cum trebuie lucrurile. Pe partea administrativa, programul va produce un colectiv pentru ca avem alaturi de noi oameni cu multa experienta, buni profesionisti, care sunt capabili sa se ocupe de o intreprindere de genul lui Dinamo.

Probabil va fi ales (n.r. managerul general) printr-un vot al suporterilor. Este marele avantaj al acestui program, faptul ca deciziile importante se iau prin votul tuturor, succesul programului bazandu-se pe transparenta si democratie", a declarat Andrei Gerea, membru Elite DDB, la DigiSport.