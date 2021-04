Nationala U17, invinsa de juniorii lui FK Csikszereda! Nepotul lui Dumitru Dragomir si 6 jucatori de la FCSB, printre cei  convocati

Nationala U17 a fost invinsa de echipa de la aceeasi categorie de varsta a clubului din Miercurea Ciuc.

Reprezentativa juniorilor U17 s-a aflat, pana pe 28 aprilie, intr-un stagiu de pregatire la Miercurea Ciuc. Actiunea s-a incheiat cu un meci amical impotriva similare a clubului din Harghita, pierdut insa cu scorul de 1-0, dupa ce gazdele au inscris prin Nagy (47). Din lot au lipsit jucatorii de la FC Viitorul Constanta, la actiunea precedenta, victoria cu 2-1 impotriva Ungariei U17, intr-un amical desfasurat la Gyula, in februarie 2021, clubul lui Gica Hagi avand cinci jucatori convocati.

Rezultatul este unul surprinzator, in conditiile in care doi dintre cei mai buni jucatori de la academia lui FK Csikszereda, Barsan si El Sawy, au fost selectionati de antrenorul Daniel Mogosanu, in lotul "tricolorilor" s-au gasit sase jucatori de la Academia FCSB, considerata de multi cea mai performanta din Romania, in acest moment, iar in teren a intrat si rapidistul Bogdan Dragomir, nepotul lui Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, laudat de bunicul sau si de antrenori ca "un mare talent".

ACADEMIA DE LA MIERCUREA CIUC E FINANTATA MASIV DE UNGARIA

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U17 ocupa pozitia a treia in clasamentul Ligii Elitelor Seria Vest, cu 43 de puncte acumulate dupa 18 meciuri jucate, inaintea sa gasindu-se doar Universitatea Craiova (45p) si UTA Arad (43p). Meciul s-a disputat pe un teren sintetic din cadrul Academiei de Fotbal a Tinutului Secuiesc, iar clubul harghitean are o colaborare stransa cu Academia Puskas, cea mai puternica scoala de fotbal din Ungaria. In ultimul deceniu, guvernul maghiar a facut investitii de peste 75 milioane de euro in 10 proiecte din zone cu etnici maghiari din Romania, Croatia, Slovacia, Slovenia si Ucraina.

Ungaria a investit multe milioane de euro in academia de fotbal de la Miercurea Ciuc, a dus echipa de seniori pana in play-off-ul Ligii 2 si a modernizat stadionul, in timp ce la Sf. Gheorghe a finantat echipa pentru a ajunge in play-off-ul Ligii 1 si in finala Cupei Romaniei, a construit un stadion nou de 8.000 de locuri si 20 de milioane de euro, vrea sa atace titlul national in sezonul urmator si a creat un centru de copii si juniori performant. In viitorul apropiat, Budapesta va realiza proiecte asemanatoare la Tg. Mures, Oradea si Satu Mare.

NE PREGATIM PENTRU PRELIMINARIILE EURO 2022

In calificarile pentru Euro 2022 la nivel U17 sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 2005. Romania s-a aflat in urna a treia valorica la tragerea la sorti si va intalni Germania, Rusia si San Marino in grupa preliminara. Partidele trebuie sa se dispute in perioada 1 iulie - 16 noiembrie 2021, in baza intelegerii intre participantele din fiecare grupa.

Se califica mai departe la Turul de Elita, runda decisiva inainte de European, cele 13 castigatoare ale grupelor, ocupantele locurilor secunde si cele mai bune 4 echipe clasate pe locul 3. Lor li se vor alatura Olanda si Spania, echipele cu cel mai mare coeficient la aceasta categorie de varsta. Turul de Elita (8 grupe de cate 4) va avea loc in primavara anului 2022, inaintea turneului final. La turneul final vor merge castigatoarele grupelor de la Elita plus cele mai bune 7 ocupante ale locurilor secunde.

LOTUL ROMANIEI U17 SELECTIONAT PENTRU ACEASTA ACTIUNE:

Portari - Daniel Lefter (CS Hunedoara), Valentin Velcea (Ripensia Timisoara)

Fundasi - Alexandru Suteu (FCSB), David Petrut (FCSB), Bogdan Dragomir (FC Rapid), Alexandru Popa (CAO 1910), Ionut Pop (Gloria Lunca-Teuz Cermei), Alexandru Mihaila (Kids Tampa Brasov), Radu Ciresoiu (FCSB), Lucian Barsan (AFK Csikszereda)

Mijlocasi - Septimiu Kolbasz (Universitatea Cluj), Matei Pintilie (FCSB), Mario Lacatus (SC Dinamo 1948 SA), Eduard Rusu (Academica Clinceni), Antonio Bordusanu (SC Dinamo 1948 SA), Traian Andrei Oarga (Universitatea Cluj), Omar El Sawy (AFK Csikszereda), Andrei Moldovan (Kids Tampa Brasov), Alexandru Musi (FCSB), Laurentiu Maxim (Viitorul Cluj Junior)

Atacanti - David Kecskes (FCSB), Catalin Ciobanica (Viitorul Cluj Junior)