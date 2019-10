Victorie URIASA pentru Romania U17! Tricolorii au invins Rusia si sunt aproape de calificarea la Turul de Elita

Romania U17 a invins astazi Rusia U17 cu 1-0.

Dupa ce au pierdut in primul meci in fata Elvetiei cu 1-0, tricolorii nationalei U17 au revenit in cursa pentru calificare, dupa ce au reusit o victorie uriasa in fata Rusiei.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Pandele, in minutul 68, cu un sut excelent din afara careului. Baietii antrenati de Adrian Vasai au avut si un penalty cu cateva momente inainte, insa Stefan Bodisteanu nu a reusit sa inscrie.

Tricolorii au reusit o victorie importanta si sunt la un pas de Turul de Elita. Ultimul meci pentru Romania U17 va fi impotriva celor din San Marino si au nevoie de cele trei puncte.

CLASAMENTUL IN GRUPA ROMANIEI U17