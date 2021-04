"Regele zgurii", ingenuncheat in sferturi la Monte Carlo! Andrey Rublev l-a batut pe Rafael Nadal dupa un meci nebun | "Serva mea a fost un dezastru!"

Rafael Nadal a fost eliminat de Andrey Rublev in sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.

Infrangere rarisima suferita de Rafael Nadal. Tenismenul iberic a fost invins pe zgura in sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo de catre rusul Andrey Rublev, scor 6-2, 4-6, 6-2, la capatul a doua ore si 30 de minute de joc.

A fost prima victorie obtinuta de numarul 8 mondial in fata marelui campion spaniol, care are in palmares 20 de titluri de Grand Slam, dintre care 13 adjudecate la Roland Garros.

A fost o zi atipica pentru Rafael Nadal, care a comis 20 de erori nefortate in primele 12 game-uri ale meciului si a fost surprins avand reactii nervoase, aruncand mingea in terenul advers din cauza frustrarilor provocate de evolutia jocului.

Campion de 11 ori la Monte Carlo, Nadal va asista de pe margine la doua semifinale imposibil de prezis in acest an la Monte Carlo. Daniel Evans (33 ATP), omul care l-a invins pe Novak Djokovic in optimi, se va duela cu Stefanos Tsitsipas (5 ATP), in vreme ce Andrey Rublev (8 ATP) va primi replica norvegianului Casper Ruud (27 ATP).

"Cand intalnesti un jucator mare ca Rublev si nu joci bine, trebuie sa pierzi. E usor de analizat. Din anumite motive, am avut probleme la serviciu. Nu inteleg de ce, nu am avut probleme in antrenamente. Serva mea a fost un dezastru. Intotdeauna sunt trist cand pierd aici. Turneul asta e important pentru mine, am ratat o oportunitate, dar nu ma pot plange. Singurul lucru pe care pot sa il fac este sa merg la Barcelona, sa continui sa ma antrenez si sa repar lucrurile care nu au functionat bine. Sper ca acest meci sa fi fost un caz izolat, iar nivelul meu sa fie mai ridicat in Barcelona. Ma voi antrena si voi incerca sa progresez, nu exista o alta cale, am o luna importanta in fata," a afirmat Rafael Nadal in cadrul conferintei de presa organizate dupa acest esec.

