În vara anului viitor, echipa ar putea fi preluată de Oleksandr Shovkovskyi, actualul secund al lui Lucescu, un fost mare portar al clubului kievean, pentru care a evoluat între 1993 și 2016 (637 de meciuri). Acesta are și 92 de selecții la naționala Ucrainei (1994-2012), iar în ultimii ani a fost secundul lui Andriy Shevchenko și Oleksandr Petrakov la prima reprezentativă ucraineană (2018-2023) și secund la Dinamo Kiev (2023).

Lucescu e curtat de FRF, Dinamo, Rapid, CFR Cluj și FCSB, dar poate ajunge în Turcia sau Golf

Conform surselor Sport.ro, venerabilul tehnician ar fi curtat de FRF și mai multe cluburi din România. Actuala conducere ar vrea să-i ofere postul de director tehnic al Federației, același pe care Mircea Sandu, fostul președinte, i l-a mai propus în 2009. El ar avea în subordine toate loturile naționale și s-ar implica activ în numirea selecționerilor și în strategia de dezvoltare a fotbalului românesc. Oferta are șanse mici să fie acceptată, după ce antrenorul a refuzat și oferta de a fi selecționer de mai multe ori, în ultimii ani.

Unul dintre cluburile care au declarat public că îl dorește pe "Il Luce" aproape este Dinamo, ai cărui noi conducători l-ar vrea ca acționar în noul proiect, director sportiv sau președinte. Rapid și CFR Cluj l-ar vrea și ele pe Lucescu ca antrenor/manager, dar ofertele ar fi fost deja refuzate.

FCSB a încercat să se apropie de acesta, după ce Gigi Becali a discutat de mai multe ori personal cu el. Antrenorul a vizitat deja baza de pregătire de la Berceni, unde a trimis mai mulți fotbaliști și mai multe echipe de juniori să se antreneze, pentru a scăpa din calea războiului din țara vecină. Latifundiarul ar fi dispus să lase clubul total pe mâna acestuia, fie ca va fi președinte, manager sportiv sau antrenor. Deși a intrat în vestiarul echipei la un meci și a cerut ca echipa lui Becali să joace în Ghencea, e greu de crezut că cei doi oameni de fotbal pot colabora pe termen lung.

Cele cinci oferte par greu de acceptat, din moment ce are un salariu de 1.2 milioane de euro pe an, plus bonusuri uriașe de performanță la Kiev. Acesta ar fi primit mai multe oferte importante din Turcia, cu salarii de peste 2 milioane de euro, dar și din zona Golfului Persic, cu remunerații de 10-15 ori mai mari decât își permit cluburile din Superligă.

Mircea Lucescu are o carieră fabuloasă de antrenor, începută în 1979

Mircea Lucescu, care va împlini 78 de ani pe 29 iulie 2023, a evoluat ca extremă dreapta la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). Are 70 de selecții și 9 goluri pentru naționala României (1966-1979), cu care a praticipat la CM 1970. În palmaresul de jucător are 7 titluri de campion în Divizia A și o Cupă a României, toate câștigate cu Dinamo.

Ca antrenor, le-a pregătit pe Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986), Dinamo (1985-1990), Pisa (1991-1995), Brescia (1995-1996), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

A câștigat un campionat (1989-1990, 1998-1999), trei Cupe (1985-1986, 1989-1990, 1997-1998) și o Supercupă în România (1999), Anglo-Italian Cup (1993-1994), două titluri de campion în Super Lig (2001-2002, 2002-2003) și Supercupa Europei (2000), 9 campionate, 7 Cupe și 8 Supercupe în Ucraina, Cupa UEFA (2008-2009), Supercupa Rusiei (2016), a primit trofeul European Coach of the Year - Alf Ramsey Award (2009), mai multe distincții naționale în România și Ucraina și a fost desemnat de cinci ori cel mai bun antrenor român al anului. Este tatăl antrenorului Răzvan Lucescu (PAOK Salonic).

Foto - Getty Images