Mihai Rotaru mai are un meci la dispoziție pentru a nu pierde pariul cu Sorin Cârțu! Cât va trebui să plătească

Cârțu și-a arătat nemulțumirea atât față de staff-ul tehnic, cât și de transferurile făcute de Universitatea Craiova în pauza de iarnă.

În acest context, Sorin Cârțu a dezvăluit că a făcut un pariu cu patronul Universității Craiova că Mekvabishvili nu va reuși să se impună în Bănie.

Anzor Mekvabishvili, fotbalist cu 13 meciuri în naționala Georgiei, a fost cumpărat de Universtitatea Craiova de la Dinamo Tbilisi pentru suma de 750.000 de euro.

„Nu știu dacă este bine să dau din casă, am făcut un pariu cu Mihai. Am făcut pe 1.000 de euro, mi-a zis că în șase etape o să fie cel mai bun (n.r. - Mekvabishvili), la fel cum era Cicâldău. Am alt principiu pentru mijlocaș, pentru mine mijlocașul era foarte important în ceea ce însemna travaliu în teren, participarea în atac și apărare.

Cârțu: „Am făcut pariu cu Mihai Rotaru”

Noi peste tot considerăm că la 23 de ani e tânăr. Să vedem dacă îl câștig. La ce văd la el, cu mers pe teren, fără schimb de ritm, nu are schimbări de viteză, nu are implicări pe faza de atac, ceea ce se cere la un mijlocaș. Intră pe combinații, a avut în repriza a doua o pasă filtrantă pe care a greșit-o când să îi dea lui Koljic.

Pe urmă a avut situația aia când a avut mingea pe 16 metri și a șutat peste poartă. Pe mine de fel nu mă dă pe spate. Așa, dacă vrei să înțelegi cum este valoarea mea pentru un mijlocaș, știți foarte bine că v-am spus cine este preferatul meu din România: Olaru.

Ăla este tipul de mijlocaș pe care l-aș vrea la echipă și care îmi place mie. Participare pe defesinsivă și ofensivă, agresivitate”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Mekvabishvili a strâns până acum cinci meciuri în tricoul Universității Craiova (238 minute), ceea ce înseamnă că Mihai Rotaru mai are la dispoziție un meci pentru a nu pierde pariul cu Sorin Cârțu.

Universitatea Craiova i-a transferat în această iarnă pe Anzor Mekvabishvili (Dinamo Tbilisi / 500.000 de euro), Denil Maldonado (CD Motagua / 200.000 de euro, împrumutat), Jalen Blesa (FC Prishtina / 165.000 de euro), Pyry Soiri (HJK Helsinki / liber de contract) și Zvonimir Kozulj (Zrinjski Mostar / liber de contract).