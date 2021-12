Mihai Costea, gata să revină în fotbal. Declarația care spune totul despre intențiile sale 

Atacantul ajuns la 33 de ani este liber de contract de pe 1 iulie 2021, după ce și-a reziliat contractul cu Chindia, echipă la care a evoluat 15 meciuri, fără gol. Eșecul ultimilor ani din fotbal lăsau să se înțeleagă că acesta va agăța ghetele în cui, însă Costea spune că însă vrea să joace.

"Cine-a zis că am renunțat? Ultima oară am fost la Chindia, am terminat contractul și până acum nu am găsit ceea ce îmi convine. Am niște discuții din Dubai, mă vrea o echipă și zilele următoare, după Revelion, voi lua o decizie.

Să vedem daca mă înțeleg cu echipa aceea. Vă dați seama, nu sunt ca acum șapte-opt ani, dar sunt în formă. Îmi trebuie o săptămână-două de pregătire și după voi fi bine. Simțul porții îl am în continuare", a declarat atacantul, pentru Digisport.

Fostul atacant al FCSB și FCU Craiova spune că ar putea ajunge în Emiratele Arabe Unite, acolo unde s-ar putea întâlni cu Florin Tănase, dorit cu insistență de Al-Nasr Dubai. FCU Craiova (86 meciuri / 16 goluri), FCSB (55/13), Chindia (15/0), FC Voluntari (9/0) și Al Ittihad (3/1) sunt cluburile la care a evoluat atacantul cu 13 selecții și un hgol în naționala de tineret.