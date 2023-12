Gică Hagi are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Superligii, iar fotbaliștii săi de la Farul sunt setați pentru a atinge ținta impusă de "Rege". Echipa de pe Litoral a avut un parcurs oscilant în prima parte a sezonului 2023-2004, iar pierderile din lot - Denis Alibec și Andrei Borza - au influențat jocul "marinarilor".

În vârstă de 28 de ani, Rivaldinho, atacantul Farului, a jucat în Superliga pentru echipa lui Gică Hagi 16 meciuri în acest sezon, a marcat de patru ori și a oferit trei pase decisive.

Rivaldinho, declarații curajoase pe final de an. Anunțul făcut de atacantul lui Gică Hagi

Fiul lui Rivaldo - acționar la Farul - spune că va da totul pentru ca Farul să intre în play-off - vezi mai jos clasamentul de la finalul anului 2023.

"Sper să fim toți sănătoși, sper să câștigăm cu Farul și să facem fericiți fanii. A fost jumătate de an foarte greu, am fost aproape să intrăm în grupele cupelor europene, dar zic că a fost o jumătate de an foarte bun. Va fi o luptă grea pentru play-off și la final sper să câștigăm meciurile astfel încât să intrăm în play-off. Merg acasă să mă odihnes în perioada de vacanță.

Sunt obișnuit cu frigul din România, o să am puține zile mai calde.

Pentru 2024 îmi propun să ajut Farul, acesta e primul meu gând, să fac Farul să fie acolo sus, să dau goluri, să ajut echipa, să câștigăm meciuri. Pentru mine primul gând e să ajut să câștige Farul fiecare meci, nu să dau eu goluri sau pase decisive.

Le mulțumesc fanilor pentru că au fost alături de noi în acest an, sunt sigur că fanii vor fi mereu împreună cu noi", a declarat Rivaldinho, într-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Farul.

30 iunie 2026 e data la care îi expiră lui Rivaldinho contractul cu Farul