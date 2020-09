Marica da cartile pe fata dupa momentul stanjenitor de la Cluj: "Nu doresc nimanui sa treaca prin asta. Mi-am asumat si am invatat!"

Ciprian Marica, fostul atacant din nationala Romaniei, a vorbit deschis despre filmuletul care a fost facut public cu el in acest an, in care aparea alaturi de sotia altui barbat intr-o camera de hotel.

Ciprian Marica (34 de ani) a comentat scandalul in care a fost implicat in acest an, dupa aparitia unui filmulet mai vechi. In anul 2019, fostul atacant din nationala Romaniei si actual patron la Farul Constanta, a fost surprins in camera unui hotel din Cluj impreuna cu Ana Muntean, chiar de sotul acesteia.

Marica era surprins atunci pe imagini in timp ce iesea din camera, acoperit doar de un prosop, si incerca sa il linisteasca pe sotul inselat:

"O situatie stanjenitoare pentru mine, o situatie in care am gresit si in care nu trebuia sa ma aflu. Nu am fost si nu doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut eu. Cert este ca mi-am asumat. Am inteles si am invatat din acest lucru.

Consider ca aceste lucruri ma privesc pe mine si pe familia mea. Am reusit sa trecem peste si sa depasim acest moment. Mai departe nu ramane nimic de spus, ca suntem suma lucrurilor pe care le facem si vreau sa cred ca nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar si gresim. A fost un lucru gresit pe care mi l-am asumat!", a spus Marica pentru Gazeta.