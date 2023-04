Retras din activitate, Alexandru Bourceanu (38 ani) parcurge drumul de perfecționare pentru a ajunge antrenor. Fostul internațional român chiar mai joacă de plăcere în Liga 4, la Speed Academy Pitești.

Alex Borceanu și Gabi Tamaș și-au împărțit pumni în toiul petrecerii

Invitat la podcastul Fiță cu Adiță, Alexandru Bourceanu a fost dat de gol de gazda emisiunii, care a povestit că fostul căpital al FCSB-ului și Gabi Tamaș (39 ani) s-au luat la bătaie în 2015. Conflictul a fost unul dur și s-a petrecut chiar la aniversarea a 12 ani de căsătorie a lui Bourceanu.

„O să zic eu una amuzantă, poate nu o să îți placă. Bourceanu împreună cu fratele lui s-au luat la bătaie cu Gabi Tamaș. A doua zi, la 8 dimineața, Gabi Tamaș mă sună: „Vino să mă fardezi, adu-mi un makeup artist pentru că nu pot să mă duc așa. Abia venise Mirel, mai ții minte?A trebuit să îi găsesc un makeup artist ca era ușor vânăt la ochi”, a povestit Adiță.

Alexandru Bourceanu nu a negat incidentul. Însă, a ținut să precizeze că în ciuda acestui eveniment, el și Gabi Tamaș sunt în continuare prieteni.

„Da, am mai vorbit. E greșeala mea în mare măsură. Nu e o întâmplare fericită, eram simpatici dacă nu s-ar fi întâmplat. Dacă mă gândesc la nevasta mea… S-a stricat petrecerea… Era petrecerea de 12 ani de căsnicie, acum am făcut 20. Nu e o chestie care să îmi facă plăcere, nu e ceea ce mă definește. Da, bineînțeles (n.r. dacă au rămas prieteni). A fost o situație neprevăzută și s-a întâmplat”, a spus Alexandru Bourceanu.

Alexandru Borceanu și Gabi Tamaș au negat conflictul în perioada respectivă

„Este o prostie şi o răutate. Aseară am sărbătorit toţi în linişte cei 12 ani de căsnicie ai lui Alex Bourceanu. Am stat împreună până la ora 11 seara. Eu şi soţia mea am plecat acasă la Alex, exact unde sînt şi în acest moment. Este foarte urât să dai asemenea ştiri, dar deja m-am obişnuit cu răutatea celor din România”, a declarat Gabi Tamaș pe contul oficial de Facebook în 2015.

„Am sărbătorit alături de prieteni 12 ani de căsnicie. Suntem o familie la Steaua şi orice ar încerca să scrie presa nu ne interesează. Ne-am simţit bine câteva ore, între prieteni şi atît! Nimeni nu şi-a împărţit pumni sau ce prostii au mai apărut”, a fost și versiunea lui Alex Bourceanu.