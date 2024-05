Generația de Aur s-a confruntat cu echipa World Stars, formată din legendele fotbalului internațional, cum ar fi Rivaldo sau Hristo Stoichkov. Pe banca oaspeților a stat Jose Mourinho, iar la cârma Generației de Aur, Anghel Iordănescu.

La patru zile de la meciul Generației de Aur, ”Fiara” Lăcătuș a făcut anunțul: ”Nu am pățit așa ceva niciodată”

Marius Lăcătuș a dezvăluit că s-a accidentat la încălzire, înaintea meciului de adio, dar a forțat și a intrat pe teren. ”Fiara” a precizat că a simțit o înțepătura la picior și că i-ar fi părut extrem de rău dacă nu ar fi luat parte la partida care s-a jucat cu casa închisă pe Arena Națională.

”Pentru mine a fost destul de greu. Eu nu am pățit așa ceva niciodată. La încălzire nu erau lucruri extraordinare, ritm destul de scăzut. Am simțit o înțepătură în gambă. Am zis că e imposibil. M-am antrenat.

Am venit aici și să nu intru? Parcă nu-mi venea să mă dau lovit și să rămân pe bancă. Sigur, am intrat în teren, am încercat, am stat 12-15 minute că practic nu am alergat, mai mult am stat. Și după am ieșit. Îmi pare rău.

Aș fi vrut să joc mai rău. Era, poate, o ocazie unică sau ultima, chiar. Mi-e greu să cred că voi mai putea participa la un alt joc”, a spus fostul internațional român la televiziunea DigiSport.

Generația de Aur - World Stars 3-2

Oaspeții au deblocat tabela de marcaj în minutul 21, după ce Karagounis i-a scos mingea la marginea careului lui Rivaldo. Fotbalistul a înscris cu stângul, fără preluare, la colțul lung.

Tot în prima parte a venit și al doilea gol pentru echipa World Stars. Pandev a majorat diferența.

Cu câteva momente înainte de fluierul de final al primei părți, Gică Hagi i-a pasat la marginea careului de 16 metri lui Basarab Panduru, care l-a învins elegant pe Dida cu un șut plasat la colțul lung.

În actul secund, Gică Hagi a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 64, iar Costel Gâlcă a adus victoria Generației de Aur în minutul 72, cu o lovitură de cap precisă.