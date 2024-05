Cu contractul scadent în această vară, Daniel Oprița a acceptat să semneze prelungirea cu CSA Steaua pentru încă două sezoane, până în 2026. Fostul atacant spune că a avut oferte mai bune din punct de vedere financiar, însă a ales să rămână fidel clubul din Ghencea.

Daniel Oprița rămâne la CSA Steaua încă doi ani

Oprița susține că singura problemă de la CSA Steaua este în continuarea cea legată de dreptul de promovare din cauza formei de organizare a clubului. Antrenorul anunță că s-au purtat noi discuții în cadrul clubului cu privire la acest subiect și că "se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând".

"Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă, chiar dacă în momentul ăsta există problema cu dreptul de promovare, dar, după discuțiile din ultimele zile, mi s-a spus că se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând. Eu sper să se reușească, până la urmă.

Nu am intrat în discuții (n.r - cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani - deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune - echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare", a spus Daniel Oprița, pentru Steaua TV.

Daniel Oprița antrenează la CSA Steaua din vara anului 2019, când echipa se afla în liga a patra. Tehnicianul a reușit două promovări consecutive, iar în eșalonul secund a încheiat primele două sezoane pe locurile 4, respectiv 2, însă echipa nu a putut promova din cauza formei de organizare a clubului.

Sezonul proaspăt încheiat a fost cel mai slab pentru CSA Steaua din Liga 2. "Militarii" au ratat calificarea în play-off, însă au încheiat pe primul loc în grupa B din play-out.

Ce spune Daniel Oprița despre transferurile de la CSA Steaua

În ceea ce privește lotul de jucători pentru sezonul următor, Oprița a ținut să facă anumite clarificări.

"Sunt jucători care vor pleca, sunt jucători cu care suntem în discuții pentru rămânere. Cei care nu vor rămâne nu am renunțat noi la ei. Nu sunt jucătorii noștri și nu depinde numai de noi, cum ar fi Frânculescu și Maftei, care sunt împrumutați. Am auzit că renunț la Maftei, dar asta e o nebunie. Maftei a fost unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon, n-aș fi fost nebun să renunț la el. E jucătorul Farului, mi-a spus că vrea să joace în Liga 1, a fost chemat de Farul la reunire și sunt șanse mari să joace în Liga 1. Dacă nu va fi oprit la o echipă din Liga 1, la fel ca Frânculescu, vor veni pentru că eu îi doresc în continuare la echipă.

Nu știu cine mai pleacă. Să vedem ce jucători vor mai veni. Am semnat contractul și o să mă apuc mai clar de discuții cu jucătorii. Doar 2-3 jucători au semnat contractele și Chipirliu, care mai avea contract. Ilie, Beța, Enceanu n-au semnat până la momentul ăsta. Suntem în discuții. Nu vrem să schimbăm foarte mulți jucători și sperăm să reușim să semnăm cu toții", a mai spus Oprița.