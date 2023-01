La 42 de ani, Ovidiu Hațegan înfruntă demn orice obstacol ivit în cale. Discurs admirabil al arădeanului: o posibilă cauză a infarctului și ce urmează în carieră

Ultimul meci condus de Ovidiu Hațegan a fost Olympique Lyon - FC Porto 1-1, pe 17 martie 2022, partidă contând pentru Europa League.

Ovidiu Hațegan a trecut cu demnitate și curaj peste ce i s-a întâmplat în ultimul an. Arădeanul în vârstă de 42 de ani a suferit în martie 2022 un infarct miocardic, un obstacol pe care l-a înfruntat cu tărie.

A ajuns pe patul de spital și viața i-a oferit un moment de cumpănă care i-a zădărnicit ascensiunea în arbitraj. În mod normal, dacă nu ar fi avut problema medicală, centralul care e de profesie medic ar fi trebuit să oficieze la CM din Qatar.

"Dacă nu aveam viața pe care o aveam și modul echilibrat în care am trăit, probabil că totul mi se întâmpla cu 10 ani mai devreme. Fac parte dintr-un grup de oameni cu un grad ridicat de risc de depunere de colesterol pe arteră", a explicat Hațegan.

Arbitrul din Arad a fost operat în martie la o clinică specializată din Timișoara. Revenirea s-a făcut treptat, iar CCA i-a acordat mai multe partide ca arbitru în camera VAR.

Marți, ecusonul FIFA a participat la primele teste fizice după episodul întâmplat în urmă cu 10 luni.

„În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor. De asta am și venit aici, am dat doar o parte din teste, am vrut să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut. Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva.

E prima dată de când am avut ultimul meci. M-am bucurat, sincer. După ce am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri. Unul dintre ele: să mă bucur de fiecare moment al vieții mele. N-am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment, fiecare zi e un bonus pentru mine. Dorința mea e să mă întorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată, sunt în grafic“, a precizat cavalerul fluierului.

Firesc, prin minte i-a încolțit ideea de revenire în iarbă, pentru a-și relua adevărată fișă a postului. Știe că trebuie să aibă răbdare de pescar și să asculte fiecare opinie a medicilor.

„În mod normal, da, dacă totul merge OK, dar aici Dumnezeu o să hotărască și o să vedem. Nu vreau să mă întorc doar de dragul de a mă întoarce. Vreau să mă întorc la cel mai înalt nivel. Dacă nu o să pot face acest lucru, evident că nu o să o fac doar de dragul de a fi pe teren", a încheiat Ovidiu.