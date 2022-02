Iuliu Mureșan, mesaj emoționant către Lorena Balaci, la Ora Exactă în Sport. "Era elev, de atunci îl știu"

Atanas Trică, fiul Lorenei Balaci, a înscris primul său gol în Liga 1 în partida pe care Universitatea a câștigat-o, scor 6-1 cu Dinamo, în Ștefan cel Mare, meci la care a fost prezentă și mama fotbalistului.

La Ora Exactă în Sport de la Pro X, miercuri dimineața, Iuliu Mureșan și-a manifestat bucuria că Atanas și-a realizat visul și a devenit fotbalist la o formație din primul eșalon.

Totodată, mai în glumă mai în serios, oficialul trupei roș-albe i-a transmis Lorenei Balaci, prezentă în emisiune, că nu s-a bucurat după golul marcat de fotbalistul în vârstă de 17 ani, pe arena din Ștefan cel Mare.

"Nu m-am bucurat că a dat gol ală micu' împotriva noastră, dar nici rău nu mi-a părut. M-am gândit la voi, pe Atanas îl cunosc de mic, de când veneacu Eugen la Cluj (n.r.: din perioada în care Eugen Trică, tatăl lui Atanas, evolua pentru CFR, iar Mureșan era președinte în Gruia).

Era elev, de atunci îl știu. Când am văzut că are 1,90 m, nu-mi venea să cred cum cresc copiii sub ochii noștri", i-a transmis Iuliu Mureșan, în direct, Lorenei Balaci, aflată în studio, în emisiunea moderată de Alex Rădulescu.

Dinamo, echipa condusă de Iuliu Mureșan, e pe locul 15, cu 13 puncte, după ce a remizat etapa trecută cu UTA, scor 0-0. Mediaș se află pe locul 14 în ierarhia Ligii 1, cu 24 de puncte. Partida dintre Dinamo și Gaz Metan Mediaș va avea loc vineri, de la 19:55.