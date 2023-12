Florentin Petre și-a exprimat susținerea pentru Ionuț Chirilă, omul care i-a fost antrenor la juniorii lui Dinamo, pe vremea în care roș-albii câștigau tot ce se putea câștiga la grupa lor de vârstă.

Ionuț Chirilă a format o generație de excepție la Dinamo, cu mulți jucători deveniți titulari la naționala de tineret sau la reprezentativa de seniori. Echipa era condusă din teren de Laurențiu Lică, un tip cu o statură impresionantă, iar în formația asamblată de Chirilă mai erau Florentin Petre, Ionuț Voicu, Mihai Tararache, Cezar Dinu sau Cătălin Hîldan.

Ionuț Chirilă, lăudat de un fost mare jucător al naționalei. Care au fost argumentele

Petre, fotbalist care și-a pus amprenta mulți ani pe jocul naționalei, consideră că Ionuț Chirilă mai are multe de spus în fotbalul românesc, mai ales în contextul în care fiul lui Ioan Chirilă și-a exprimat de mai multe ori intenția de a pregăti pe Dinamo.

”Mi-a fost antrenor şi este extraordinar de bun. Ar trebui ascultat. Da, fără nicio problemă. Îl văd un antrenor bun şi un om de fotbal. Eu am lucrat cu el de când m-a născut mama şi ştiu foarte bine ce poate să facă. Dacă ar fi lăsat să lucreze şi ar fi ascultat eu cred că Ionuţ Chirilă ar face treabă. Nu la Dinamo neapărat, la orice echipă de Liga 1.

El are o imagine a fotbalului extraordinară. Toată lumea l-a luat în râs pentru că are felul de a se exprima şi a-şi etala discuţiile pe care le poartă despre fotbal. Dar fotbal ştie. Este luat la mişto, dar omul ştie fotbal. Să nu uităm cine e, cu cine a stat în casă şi câţi fotbalişti a scos. Am fost singura echipă de juniori care au dat 5-6 jucători în Liga 1, dintre care trei au fost şi pe la campionatele europene.

Din punctul meu de vedere a făcut treabă şi trebuie ascultat şi respectat. Trebuie pus într-o funcţie în care să fie lăsat să facă treabă şi se descurcă fără probleme. Bineînţeles, eu n-am nimic cu Kopic. Dacă eu eram preşedinte la Dinamo îl aduceam şi mergeam cu el să îl ajut, fără niciun fel de problemă.

Ştiu ce poate, dacă mă suna bineînţeles să fiu secund. Nu e nicio ruşine să lucrezi cu un om care ştie fotbal, mai ales cunoscându-l ce potenţial are”, a declarat Florentin Petre, potrivit Fanatik.

Ionuț Chirilă le-a pregătit pe Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași, ASA Târgu Mureș și Academica Clinceni.

Cel mai lung ”mandat” al său ca antrenor a fost la Concordia Chiajna, unde a strâns 23 de meciuri, între iunie 2013 și martie 2014.