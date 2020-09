Ionel Ganea, la un pas sa semneze! S-a inteles deja cu noua echipa si e gata sa revina in fotbalul romanesc

Ionel Ganea revine in fotbalul romanesc dupa o pauza de peste 2 ani.

Ionel Ganea a fost antrenorul lui Poli Timisoara in perioada iunie - august 2018, iar de atunci s-a retras de pe prima scena a fotbalului romanesc.

Fostul mare atacant din nationala Romaniei este gata sa revina si s-a inteles deja cu o noua echipa.

Ganea va fi directorul tehnic al formatiei Dunarea Calarasi, ocupanta locului 4 din Liga 2, anunta Digi Sport.

Echipa antrenata de Cristi Pustai are doua victorii, cu CSM Slatina (0-1) si Comuna Recea (3-0), si o infrangere, scor 2-1 cu FC U Craiova, in primele trei etape ale noului sezon din Liga 2.

Ionel Ganea a antrenat-o pe Dunarea Calarasi in perioada aprilie 2015 - ianuarie 2016. In cele 17 meciuri in care a stat pe banca echipei atunci, Ganea a incasat o singura infrangere, reusind sa castige 10 meciuri si sa remizeze de 6 ori.

Ganea le-a mai antrenat pe U Cluj, Rapid, Voluntari si Tirgu Mures.