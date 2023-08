Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci, fostul mare internațional român, se află acum în staff-ul administrativ al Centrului de Copii și Juniori ai Universității Craiova. Se va ocupa de minifotbal, dar și de fotbalul feminin.

Ce face, de fapt, Lorena Balaci la Universitatea Craiova

Pe scurt, Lorena Balaci a vorbit despre ce va face la Universitatea Craiova și a remarcat faptul că va deține o funcție executivă. Asta înseamnă că se va muta înapoi la Craiova, orașul ei natal, după 36 de ani în care a locuit la București.

„Evident că e o provocare pentru mine tot ce se întâmplă. Venind acum spre conferința de presă m-am gândit că e o coincidență. Eu nu cred în ele. Acum opt ani semnam cu Juventus București fix pe aceeași poziție ca acum. Și ce să vă spun? Venirea mea aici mă obligă foarte tare. Nu mă obligă decât numele pe care-l port. Sunt convinsă că lumea așteaptă de la mine minuni.

Doar Dumnezeu face minuni. Eu sunt om. Ce pot să vă promit? Am o datorie morală față de orașul acesta și față de numele pe care-l port.

Orice club de fotbal e o piramidă. Eu mă ocup de baza piramidei. Tot ce înseamnă fotbalul pe teren redus. Copiii de la cinci ani până la 12 ani. Plus fotbalul feminin. Întotdeauna am declarat că îmi doresc să mă canalizez un pic spre fotbalul feminin, că nu am avut posibilitatea să lucrez pe partea asta.

E o provocare mare. La fotbalul feminin problemele sunt cu totul și cu totul altele față de fotbalul de la băieți”, a spus Lorena Balaci în cadrul unei conferințe de presă.