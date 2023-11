Gigi Becali i-a dat replica lui Talpan: ”Nu credeam că o să spun asta vreodată”

Dacă pe teren cele două echipe nu au reușit să marcheze, show-ul creat de cei peste 13.000 de fani prezenți pe stadionul din Ghencea a salvat derby-ul din Cupa României.

După meciul din Ghencea, Florin Talpan a avut un discurs dur. Nu a menajat pe nimeni și l-a atacat chiar și pe antrenorul Daniel Oprița. Nu a ”scăpat” nici Gigi Becali, căruia spune că e gata să-i retrogradeze echipa în Liga a 5-a.

Chiar dacă patronul FCSB și-a retras plângerea penală pentru Florin Talpan pentru înșelăciune, juristul CSA Steaua a avut din nou o serie de declarații tăioase la adresa sa.

Gigi Becali a venit cu replica: ”Nu credeam că o să spun asta vreodată”

„Tată, vă spun foarte sincer că am ajuns să îmi fie milă de Talpan. Nu credeam că o să spun asta vreodată, dar acum chiar că îmi e milă de el. După ce am văzut ceea ce a spus el că îi tot fac ăia prin Ghencea, chiar îmi e milă. De asta mi-am și retras plângerea aia. Că nu vrea să îmi dea banii înapoi, e treaba lui. Voi credeți că eu stau în banii ăia? Însă, nu am decis eu că trebuie să îmi înapoieze 25.000 de euro, judecătorii au decis.

E treaba lui dacă nu vrea să respecte hotărârile judecătorești. Poate să zică ce vrea el de avocații mei, dar avocații meci și ai FCSB-ului nu sunt slabi. Problema lui Talpan e că el caută să facă dreptate cu nedreptate, iar așa nu o să meargă la infinit. O să vadă el într-un final la cine este dreptatea. Eu am ținut echipa asta în viață când se afla aproape de faliment. Eu am băgat bani în Ghencea și am și plătit chirie acolo.

Un prim pas spre dreptate o să îl vedeți la meciul cu Rapid de pe Național Arena. Suporterii sunt cei care vor alege și o să vedeți numărul de spectatori de pe Național Arena față de numărul de spectatori de pe Ghencea de la meciul lor cu Rapid. În rest, nu vreau să mai zic nimic de Talpan, că sincer chiar îmi este milă! Să zică el ce vrea de mine și de avocații mei”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

Steaua a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB

Clubul de fotbal CSA Steaua (echipă deţinută de Armată) rămâne doar cu palmaresul din perioada 1947 - 1998, a decis Curtea de Apel Bucureşti, însă hotărârea instanţei nu este definitivă.

În iulie 2019, Tribunalul Bucureşti a atribuit CSA Steaua palmaresul echipei de fotbal "Steaua Bucureşti" de la înfiinţare, respectiv 1947, până în anul 2003.

FCSB a făcut apel, iar pe 28 iunie 2021 Curtea de Apel Bucureşti a dat parţial dreptate clubului patronat de Gigi Becali, în sensul că CSA Steaua a primit palmaresul doar pentru perioada 1947 - 1998.

FCSB a făcut recurs şi la decizia Curţii de Apel Bucureşti, iar Instanţa supremă a dispus ca procesul să se rejudece la CAB.