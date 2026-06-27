„Ca la șah!” Basarab Panduru aplaudă strategia lui Florin Tănase la negocierile cu Gigi Becali

„Ca la șah!” Basarab Panduru aplaudă strategia lui Florin Tănase la negocierile cu Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat impresionat de modul în care Florin Tănase gestionează discuțiile pentru noul contract cu FCSB, mutând inteligent în fața patronului.

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Florin Tănase și Gigi Becali nu au ajuns încă la o înțelegere privind prelungirea angajamentului, iar tratativele se desfășoară într-un context complicat. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani nu s-a deplasat pentru stagiul de pregătire al echipei din Olanda, având pretenții financiare considerate exagerate. După ce patronul roș-albaștrilor i-a refuzat propunerea unui acord valabil pe patru sezoane, fotbalistul a solicitat un împrumut în valoare de două milioane de euro.

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Basarab Panduru / Sursă Foto - captură ProTV/Sport.ro
Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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Mutări calculate și interes din străinătate

Situația negocierilor este influențată și de existența unor variante din afara țării, inclusiv o propunere venită din campionatul Chinei. Modul în care Florin Tănase a abordat aceste runde de discuții l-a impresionat pe Basarab Panduru.

„La Tănase e o discuție pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimul timp îmi dă impresia de un Tănase exact așa cum l-am avut tot timpul în cap. Tănase e șmecher, nu e fraier”, a precizat fostul mijlocaș, la Primasport.

Referitor la decizia fotbalistului de a cere o sumă importantă în avans, Panduru a explicat tactica de la masa tratativelor: „Să te duci să ceri două milioane împrumut, spun ce am citit, contract pe patru ani, de fapt, și probabil că îi dai alea două milioane în patru ani, ți-i dau înapoi din salariu, nu poți să mă dai afară etc. Ceva a avut el în cap. Poate are și ofertă concretă din China, acolo primea trei milioane în doi ani, dar e șmecher, nu e fraier. Pfoai de mine, ce îi merge mintea. Îi merge, face numai nebunii. Da, bravo!

Îmi place. Știe ce are, știe ce poate, știe ce vrea, știe ce să ceară, știe cum să ceară. Sunt multe lucruri bune în toată asta. Aici văd un alt fel de om, de jucător. Văd că îi zboară mintea. Îl pune și pe Gigi să stea pe gânduri. Nici Gigi nu știa că atunci când ajunge în fața lui Tănase, nu putea să se aștepte la așa ceva. Nu avea cum să se aștepte. L-a dat și el peste cap”, a spus Basarab Panduru.

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