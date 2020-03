Gica Hagi, masura extrema dupa ce FRF a suspendat Liga 1! Ce a decis "regele"

Gheorghe Hagi a luat o masura radicala pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.

In urma deciziei FRF de a suspenda toate competitiile fotbalistice, "regele" a decis suspendarea activitatii din cadrul Academiei Gheorghe Hagi. Drept urmare, grupele de copii si juniori nu se vor mai prezenta la antrenamente. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al academiei.

"Academia de Fotbal Gheorghe Hagi a decis sistarea antrenamentelor tuturor grupelor de copii si juniori. Suspendarea activitatii la Academia nr. 1 din Romania vine in contextul problemelor generate de raspandirea coronavirusului si a dificultatilor intampinate in gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei. Activitatea va fi suspendata pe perioada nedeterminata", se arata in comunicat.