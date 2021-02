BREAKING NEWS | Dezvaluiri majore ale lui Burleanu: salarii URIASE la LPF! Angajatii sunt platiti cu DOUA milioane de euro: "Au angajati care lucreaza si pentru cluburi!"

Burleanu si Federatia sunt in razboi total cu LPF!

Dupa ciocnirile din ultimii ani, implementarea VAR a umplut paharul de venin dintre cele doua administratii. Burleanu sustine ca bugetul de salarii pentru angajatii LPF ajunge la doua milioane de euro si cere actiune din partea oamenii Ligii pentru a gasi surse de finantare ale implementarii VAR.

Burleanu e dispus sa negocieze cu LPF, dar cere transparenta financiara din partea institutiei conduse de Gino Iorgulescu. Presedintele FRF vrea audit in conturile Ligii, precum si eliminarea angajatilor aflati in incompatibilitate.

"Organizam 6000 de meciuri cu un buget de 500 000 de euro, spre deosebire de LPF, care organizeaza 8 meciuri pe etapa cu buget salarial de doua milioane de euro. Programarea meciurilor e facuta chiar de detinatorii de drepturi TV. Vreau sa fiu foarte sincer, cum am fost mereu. Vreau sa le fortam mana celor de la LPF sa faca niste reduceri la nivelul salariilor platite sau sa palavrageasca mai putin si sa munceasca mai mult, sa atraga niste resurse suplimentare din piata privata pentru cresterea produsului Ligii 1.

Daca LPF are in continuare nevoie de colaborarea FRF, suntem deschisi dialogului, sa ne asezam la aceeasi masa si sa discutam. Dar doar daca principiile de buna guvernanta sunt respectate. Auditul LPF este facut de o firma de garsoniera, asta se intampla de 7 ani. LPF e singura organizatie sportiva din fotbal opaca din punct de vedere financiar. A doua problema: lipsa publicarii statutului LPF, asta da nastere foarte multor suspiciuni.

Reprezentanti ai LPF cu atributii oficiale sunt in conflict de interese, regasindu-se sub contract cu cluburi de Liga 1, inclusiv ca observatori de joc, actionand in detrimentul altor cluburi, jucatori sau antrenori. LPF trebuie sa-si asume si ca sustine lupta contra dopingului, asta in al 4-lea rand!", a spus Burleanu.