Fratele lui Bănel Nicoliță dă cărțile pe față. Unde e plecat fostul jucător de la FCSB și cu ce se ocupă 

Fratele lui „Jardel” a recunoscut că acesta este plecat în străinătate, însă a susținut că decizia acestuia de a părăsi țara nu are nicio legătură cu datoria pe care acesta ar fi avut-o la cămătari.

„Bănel nu are datorii la nimeni. El este bine sănătos, este plecat din țară iar acolo joacă fotbal și antrenează o grupă de copii. Familia este bine. Chiar mă amuz când citesc tot felul de invenții ale presei centrale. Bănel este obișnuit să facă lucruri foarte bune și așa face în acest moment. Nu pot să spun unde este plecat, dar vă asigur că este bine”, a spus fratele lui Bănel Nicoliță, potrivit obiectivbr.ro.

Primarul din Făurei a vorbit și el despre banii pe care Bănel ar fi investit-o echipa locală (300 de mii de euro), însă spune că suma este una exagerată.

„Nu neg că a adus bani, dar suma despre care se vorbește este uriașă. Echipa CS Făurei a beneficiat an de an de cel puțin 2 miliarde de lei vechi. Am adus și câțiva sponsori. Să nu confundăm cheltuielile personale cu cele ale clubului. Sumele alocate contractelor de joc depuse la FRF au fost aduse de primăria Făurei și de sponsori. Dacă a mai avut și alte contracte, eu nu cunosc acest lucru.

Eu știu doar despre sumele care erau pentru alocare de la buget. A cheltuit bani în anumite momente cu masa jucătorilor, cu mobilarea camerelor de la stadion, unde stăteau fotbaliștii vara. Dar nu putem vorbi despre 300.000 de euro. Da, este adevărat că Bănel și-a pierdut foarte mult timp la Făurei cu acest proiect și este posibil ca aceasta să fi fost o cauză a divorțului”, a susținut primarul din Făurei, Ionel Voinea.

Dacia Unirea Prăila, Poli AEK, FCSB, Saint-Eteienne, FC Nantes, Viitorul, CS Făurei, ASA Târgu-Mureș și Aris Limassol sunt echipele pe la care a trecut Bănel Nicoliță în cariera sa de fotbalist.

Bănel Nicoliță este dublu campion al României cu FCSB, club alături de care a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.