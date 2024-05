Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc.

Jucătorii care scris istorie pentru România în 1994, la Cupa Mondială din în Statele Unite, au obţinut o nouă victorie, într-o seară care a îmbinat spectacolul cu emoţia.

Fostul portar francez Sebastien Frey a declarat, sâmbătă seara, că este fericit şi mândru că a avut ocazia să joace în selecţionata mondială în meciul de retragere al "Generaţiei de Aur" a fotbalului românesc.

"Am jucat împotriva reprezentanţilor 'Generaţiei de Aur', cei pe care atunci când eram copil îi vedeam la Mondial sau European. Îmi plăcea mult să mă uit la fotbal, i-am urmărit în 1994, în 1998. Îmi amintesc foarte bine golul lui Hagi din 1994 cu Columbia şi că în 1998 au intrat toţi blonzi pe teren. Sunt fericit şi mândru că am jucat în meciul de retragere al 'Generaţiei de Aur'. E prima oară când pot să spun că sunt fericit că am pierdut. Pentru că aceşti băieţi merită", a spus fostul fotbalist.

"A fost o atmosferă fantastică. Au fost peste 50.000 de oameni la un meci demonstrativ, iar ăsta e un lucru special. Sunt o generaţie specială şi cred că nu va fi uitată niciodată, nu doar în România, ci în întreaga lume. Hagi era totuşi Maradona din Carpaţi şi a primit respectul cuvenit în toată lumea", a adăugat Frey.

Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Acest meci a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

Au marcat: Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 - penalty), Constantin Gâlcă (72), respectiv Rivaldo (21), Goran Pandev (28).

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când "tricolorii" au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.