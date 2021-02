"Federatia poate desfiinta Liga intr-o noapte!" Avertisment pentru oficialii LPF in razboiul cu Federatia: "Nu poate functiona fara FRF!"

Intre FRF si LPF a izbucnit un conflict aprins din cauza implementarii VAR in Liga 1.

Razvan Burleanu a sustinut o conferinta de presa joi in care a declara ca banuieste ca LPF ar face anumite interventii la arbitri si, mai mult, i-a acuzat ca de fapt nu ar dori sa contribuie cu bani la implementarea VAR.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a intervenit in acest scandal si a explicat ca cele doua foruri ar trebui sa plateasca in mod egal suma necesara pentru sistemul VAR.

De asemenea, Dragomir le atrage atentia oficialilor LPF ca institutia pe care o conduc este subordonata Federatiei, care ar putea chiar sa o desfiinteze in cazuri exceptionale.

"Domnule, trebuie sa imparta suma in mod egal! Sa plateasca si Federatia, sa plateasca si Liga! Nu stiu ce sa zic de problemele astea pe care le acuza Burleanu cu controlul arbitrilor. Nu cred eu ca ar face Liga asa ceva. Alta e problema! Nu uitati ca Liga e subordonata Federatiei! Nu poate functiona fara FRF. As merge mai usor cu pianul pe scari in locul lor! Daca se supara Burleanu ce se intampla? Federatia poate sa desfiinteze Liga intr-o noapte!

Domnule, eu ma certam cu Mircea Sandu la cutite, e adevarat! Dar ne rezolvam problemele! Nu plecam de acolo pana nu se rezolva. Sandu a fost un mare conducator, un mare presedinte, dar mereu a inteles situatiile si a avut intotdeauna o limita. Nu a exagerat in luarile de pozitie. Ar trebui sa existe mai multa intelegere intre cele doua foruri! Nu pot sa inteleg de ce se cearta ca fraierii. Cum am spus, sa plateasca fiecare jumatate si se inchide discutia", a spus Dragomir potrivit ProSport.