Nou-înființata Ligă de Tineret, care a înlocuit Liga Elitelor U19, a avut astăzi prima etapă. Unul din cele două derby-uri ale Seriei Est a fost confruntarea dintre FC Dinamo 1948 și FCV Farul Constanța, disputată la aceeași oră cu duelul CSA Steaua - FC Rapid 1923 (2-2). Partida s-a jucat pe terenul sintetic al Complexului Sportiv "Ion Țiriac" - Granitul, din cartierul bucureștean Pantelimon și a început la ora 12:00.

Canicula și-a pus amprenta asupra meciului, în unele momente termometrul arătând 40°C la nivelul gazonului, iar centralul Dragoș Pîrîu a oprit ostilitățile pentru patru pauze de hidratare. Cei 100 de spectatori au fost și ei greu încercați de temperaturile înalte, unii retragându-se sub copacii care înconjurau tribuna, iar câțiva, mai inspirați, au deschis umbrelele aduse de acasă.

Farul s-a impus lejer, cu două goluri înscrise de Mazilu

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru oaspeți, Adrian Mazilu înscriind o "dublă" (min. 17- pen., 56). Cu un lot mai omogen, echipa lui Ștefan Sandu a dominat clar tactic și teritorial ostilitățile, în ciuda unor momente de entuziasm din partea dinamoviștilor, care au început mai târziu pregătirea, în această vară.

De la Dinamo s-a remarcat portarul Alexandru Stoian (17 ani), cu intervenții excelente pe parcursul întregului meci, în timp ce la Farul, unde majoritatea fotbaliștilor au avut evoluții consistente, au fost peste medie fundașul central Alexandru Duțu (18 ani), închizătorul Emanuel Martinovic (18 ani), mijlocașul central Luca Banu (17 ani) și extrema dreapta Adrian Mazilu (17 ani).

Ce au spus Augustin și Sandu despre debutul în Liga de Tineret

"Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, o echipă cu valori, se vede că este o echipă lucrată în timp. Am fost depășiți la multe capitole, dar sunt mulțumit, în general, pentru că am luat echipa din mers, echipa noastră are doar două săptămâni de pregătire împreună. Încercăm să stabilim cât mai repede un nucleu de jucători, pentru acest campionat minunat. Eu cred că este un campionat intermediar necesar, foarte bun din toate punctele de vedere. Cine a văzut partida și-a dat seama că este un nivel superior față de anul trecut.

A fost căldură mare, dar asta e, nu avem ce să facem. Noi am căzut un pic fizic pe final de meci, pentru că suntem în urma Farului din punct de vedere al pregătirii. Au fost mai proaspeți pe final de meci. Obiectivul nostru este să fim în primele șase echipe ale campionatului și vrem să propunem jucători utili echipei de seniori", a declarat Ionel Augustin.

De cealaltă parte, Ștefan Sandu crede că "a fost un meci greu, pentru că meciurile cu Dinamo sunt mereu grele. Sperăm să creștem de la meci la meci, să intrăm în ritmul de competiție. Cred că temperatura ridicată nu ne-a lăsat să jucăm la capacitate maximă, dar acestea sunt condițiile. Un fotbalist trebuie să joace pe căldură, pe ploaie, pe ninsoare, trebuie să ne adaptăm mediului.

Noi ne bazăm pe generația de 2005, plus câțiva de 2006, iar astăzi am avut și doi jucători de 2004. Câțiva au fost în lotul echipei de seniori, au fost și în cantonament cu ei. Cred că e un grup bun și sperăm să avem rezultate pe măsură. În afară de obiectivul colectiv, vrem să dăm și cât mai mulți jucători la echipa mare, pentru că aceasta e filosofia clubul nostru".

Burleanu și oficialii FRF au stat la "oficială"

La meci a fost prezent și președintele FRF, Răzvan Burleanu, unul dintre cei care au gândit reformarea Ligii Elitelor U19, într-o competiție mai puternică, care permite acum și utilizarea a maximum trei jucători peste limita de vârstă, dar Under 21. Șeful Federație a urmărit partida din spatele uneia dintre peluze, la o masă cu umbreluță și scaune de plastic. Acesta a fost însoțit de Mihai Stoichiță (director tehnic al FRF), Gabriel Bodescu (secretarul general-adjunct al FRF), Felix Grigore (managerul departamentului de competiții al FRF) și Daniel Pancu (selecționer al naționalei U20).

Burleanu s-a întreținut cu mai mulți oficiali de la Dinamo, printre care Vlad Iacob (noul admnistrator special), Ionel Culina (ofițerul de presă), Mihai Matei (directorul sportiv), dar și cu foștii atacanți dinamoviști Cornel Țălnar și Marius Niculae. Președintele FRF și ceilalți invitați au urmărit atenți partida și au consultat foile de joc pentru a face schimb de impresii despre evoluțiile tinerilor fotbaliști.

FC Dinamo 1948

Primul "11" - Alexandru Stoian - Ianis Neculai, Ștefan Ioniță, Alexandru Cune, Mario Zamfir - Luca Moise, Valentin Borcea (cpt.) - Alexandru Munteanu, Cristian Delciu, Eusebiu Doncioiu - Vlăduț Stanciu

Rezerve - David Constantin - Dragoș Irimia, David Irimia, Alexandru Ghițeanu, Alexandru Flaugiu, Vlad Borunceanu, Mathyas Neagu, Sergiu Dogaru, Răzvan Coza

Antrenori - Ionel Augustin, Marius Oprișan, Radu Crețulescu

FCV Farul Constanța

Primul "11" - Vlad Răfăilă - Mario Aioanei, Alexandru Duțu, Alin Ștefănescu, Denis Răduță - Emanuel Martinovic - Adrian Mazilu, Luca Banu (cpt.), Cosmin Costea, Patrik Dulcea - Alin Cocoș

Rezerve - Rafael Munteanu - David Pariza, Bogdan Chiper, Dimitris Cocot, David Nemțanu, Cătălin Tronea

Antrenori - Ștefan Sandu, Liviu Ștefan, Emil Dobre

Foto - Gabriel Chirea