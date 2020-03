"Situatia e foarte grea!" Cosmin Contra, izolat in Spania, a vorbit despre criza provocata de pandemie! Indemnul pentru romani

Antrenorul se afla in prezent in Madrid.

Pandemia de coronavirus face tot mai multe victime, iar Spania este una dintre cele mai afectate tari din Europa. Cosmin Contra e izolat in Madrid, iar fostul selectioner a vorbit despre situatia de acolo. Antrenorul ii indeamna pe romani sa fie responsabili si sa urmeze regulile si sfaturile impuse de autoritati.

"Situatia de la Madrid e foartea grea, suntem de doua saptamani inchisi in casa. Incercam sa fim cat mai responsabili. Nu e usor pentru nimeni, dar acum este momentul sa fim responsabili in tot ce facem. Vreau sa ii rog pe toti romanii sa stea cat mai mult in casa si sa nu iasa decat daca au nevoie de anumite lucruri pentru ca situatia poate sa degenereze. Pana acum nu am avut probleme cu alimentele. Am vazut ca oamenii sunt responsabili cand merg la cumparaturi. Eu merg la cumparaturi si am vazut ca oamenii poarta manusi, masti, la magazine gasim gel dezinfectant. Nu intra foarte multa lume in supermarket", a pus Contra pentru ProSport.