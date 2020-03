Gigi Becali, tras de maneca de varul sau dupa ce a spus ca taie 50% din salarii! "Nu e sat fara caini." Ce spune impresarul Giovani Becali

Gigi Becali a anuntat ca va taia 50% din salariile jucatorilor din cauza suspendarii fotbalului.

Patronul ros-albastrilor a cerut in direct la PRO X federatiei sa ia masuri cat mai rapid pentru salvarea fotbalului romanesc. Printre solutiile lui Gigi Becali se regasea si reducerea la jumatate a salariilor fotbalistilor.

Giovani Becali il contrazice pe varul sau si spune ca acest lucru nu va fi posibil, iar in cazul in care clubul nu va respecta contractele, cei de la comisii si TAS vor interveni. Impresarul considera ca fotbalistii ar trebui sa ajunga la o intelegere cu cluburile, iar acestea sa le achite in perioada in care fotbalul este suspendat macar 60-70% din salarii:

"Probleme financiare vor fi, dar nu ma astept la concedieri de jucatori si nu cred ca vom vedea cluburi foarte multe intrate in faliment. Toti au clauze de forta majora. Iar asta e ca o situatie de razboi. Eu apar jucatorii, dar cea mai cinstita intelegere ar fi ca, pe perioada in care e oprit sezonul, cluburile sa achite macar 60-70% din contracte. Vor fi si cluburi care vor incerca sa nu respecte contractele, dar sunt comisii, exista TAS, nu e sat fara caini", a spus impresarul Giovani Becali, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali: "O sa fie unii jucatori care nu vor fi de acord. Sa mearga la comisii si asta e!"

Gigi Becali spunea la Ora Exacta in Sport ca e sigur ca daca se va ajunge la comisii va avea castig de cauza in fata jucatorilor.

"Din moment ce Guvernul invoca somajul tehnic la 1 milion de oameni, atunci e normal ca nu poti sa faci discriminare intre oameni. Avem motive sa mergem la comisii si castigam noi, mergem la TAS si castigam noi. Dar ar fi bine sa cada la pace. O sa fie unii jucatori care o sa zica ca nu vor, sa mearga la comisii si asta e.

Le dau 50% din salariu, daca au 15.000 le dai 7500. La mine cel mai mic salariu e 10.000, deci jucatorii o sa ia de la 5000 in sus. Vina are 12000 si o sa ia 6000, si asa ia dublu decat lua la Viitorul. Acolo avea 3000", spunea Gigi Becali la PRO X.