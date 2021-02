(P) Amenajarea unei bucatarii mici - tips & tricks

O bucatarie perfecta nu tine atat de mult de suprafata disponibila, ci mai degraba de modul in care este organizata.

sursa foto:https://www.piatraonline.ro/travertin-silver-scapitat-5cm-x-ll-x-2-2cm

Majoritatea zilelor debuteaza si se incheie in bucatarie, in jurul mesei care reuneste membrii familiei, cel mai mult timp. Asadar, ai toate motivele sa revendici intregul spatiu pentru a gati si a te bucura de compania celor dragi, fara a te simti inghesuit. Iata cateva sfaturi pentru amenajarea bucatariilor de bloc.

Stabileste cum folosesti bucataria

Bucataria nu inseamna acelasi lucru pentru toata lumea. Pentru unii, este loc de depozitare si preparare a alimentelor, pentru altii, spatiu de socializare. Nevoile unei familii care gateste sunt diferite de ale oamenilor care prefera sa comande mancarea. O familie care are copii mici are nevoie de o configuratie diferita de un cuplu de oameni maturi, care locuiesc singuri. Tine cont de toate aceste aspecte inainte de a incepe amenajarea propriu-zisa.

Fa o selectie drastica

O bucatarie mica te obliga sa renunti la anumite accesorii care ti-ar aglomera spatiul inutil. Gandeste minimalist si limiteaza-te doar la produsele de stricta necesitate. Daca decorezi bucataria de la 0, fii, de la inceput, drastic in alegeri. In schimb, daca treci printr-un proces de renovare, renunta la toate obiectele pe care nu le folosesti frecvent. Stabileste drept criteriu de achizitie a veselei depozitarea acestora. Seturile de tip papusa matrioska sunt alegerea castigatoare, deoarece vasul cel mai mare le ascunde pe toate celelalte, fara a ocupa alt spatiu. Intrebarea care se ridica este ce faci cu obiectele de care ai nevoie ocazional, dar care nu incap in bucatarie. O solutie este ar fi sa le gasesti loc in alte incaperi.

Sursa foto:https://www.piatraonline.ro/mozaic-marmura-bianco-carrara-chevron-mata

Organizeaza

Pentru camerele mici, organizatoarele sunt cea mai buna inventie. Cand este vorba despre bucatarii, este important ca obiectele uzuale sa-ti fie la indemana. Organizatorul de vase de pe blat trebuie sa fie langa chiuveta, in timp ce sertarele cu vesela trebuie asezate alaturi de masina de spalat vase. Ustensilele uzuale de gatit pot fi asezate la indemana, langa aragaz. Daca stabilesti o ordine bine definita, intreaga familie se va obisnui cu ea si va sti unde gaseste cele necesare. In ceea ce priveste sertarele, aspectul acestora devine mai aerisit, mai compact si mai incapator, daca instalezi organizatoare pentru fiecare.

Avantajele mesei pliabile

Daca bucataria este ingusta, o solutie salvatoare ti-o ofera instalarea unei mese pliabile. In locul unei mese traditionale, care face dificil accesul in bucatarie, poti instala chiar doua mese pliabile pe perete, pe care le folosesti doar atunci cand mancati. Intre timp, cand sunt pliate, cadrele meselor pot reprezenta spatiu de depozitare pentru accesorii. Daca folosesti bucataria si ca birou, acestea pot deveni cu usurinta mese de lucru.

Valorifica orice colt

Intr-o camera de mari dimensiuni, colturile pot fi ignorate. In schimb, in bucataria ta mica, acest lux nu este permis. Instaleaza cateva polite in colturile libere ale bucatariei si te vei bucura de un nou spatiu de depozitare in casa ta.

Lipsa spatiului din bucatarie nu trebuie sa te condamne la minusuri in ceea ce priveste locul de gatit, de mancat sau de petrecut timp cu familia si cei dragi. Valorifica la maximum intregul spatiu, foloseste tehnici de organizare si mica ta bucatarie va deveni suficient de incapatoare.