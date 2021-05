EXCLUSIV | "Daca exista VAR, castigam toate cele 3 trofee in acelasi an!" Reactia lui Tudorel Stoica la 35 de ani de la victoria istorica de la Sevilla

Astazi se implinesc 35 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla.

Tudorel Stoica si-a amintit de emotiile din acea zi atat de importanta pentru fotbalul din Romania si a declarat ca Steaua ar fi reusit sa obtina rezultate si mai importante daca fotbalul ar fi beneficiat de arbitrajul video in acea perioada.

"Important este ca au trecut anii, dar performantele pe care le-am realizat, nu doar Cupa Campionilor, ci si Supercupa Europei si finala din 1989, sunt performante greu de atins de orice echipa din Romania.

Performanta noastra este cu atat mai importanta cu atat echipa noastra a fost formata numai din jucatori romani. Am jucat finala in Spania, cu Barcelona, si daca exista VAR pe vremea aceea, castigam si Cupa Intercontinentala si realizam chiar o performanta deosebita, cucerind toate cele 3 trofee in acelasi an. Dar e bine chiar si asa, cu cele doua trofee castigate in '86 si '87.

Cand am iesit pe teren, tot stadionul a izbucnit in urale crezand ca a iesit favorita lor, de fapt iesisem noi. Emotia a fost atat de mare incat e greu de explicat, important e ca am ramas cu amintiri frumoase si ne bucuram de ce am reusit", a declarat Tudorel Stoica la Ora exacta in sport.