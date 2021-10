Era internațional de juniori, dar s-a lăsat de fotbal la doar 19 ani! Motivul este unul incredibil

David Talmaciu (19 ani), considerat unul dintre cele mai bune produse ale școlii de fotbal ACS Kids Tâmpa Brașov a decis să agațe ghetele în cui la o vârstă fragedă.

A renunțat la fotbal, dezamăgit de selecția făcută de Ilie Stan

Fundașul central era un obișnuit al loturilor naționale U18 și U19 al României, unde a fost coleg cu Radu Drăguşin, Octavian Popescu, Cătălin Cîrjan, Ianis Stoica, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, dar a decis să nu mai joace fotbal, după ce antrenorul Ilie Stan nu l-a păstrat în lotul echipei FC Brașov, în această vară. Fotbalistul a promovat cu Corona Brașov în Liga a 2-a, dar "Iliesta" a decis să nu conteze pe serviciile sale, după ce nou-promovata a cedat locul noii echipe finanțate de Primărie, FC Brașov Steagul Renaște.

Internaționalul român de juniori, considerat un fundaș central de mare perspectivă, a decis să nu se mai întoarcă la ACS Kids Tâmpa, club de Liga 3, și nici să le ceară oficialilor acestuia să îl ajute cu un împrumut la o altă echipă din eșalonul secund. În ultimul mercato, brașovenii i-au adus pe fundașii centrali Ivan Fuștar ( Nea Salamis / 32 ani), Robert Gherghe (CS Mioveni / 25 ani), Bruno Vasiu (CSM Deva / 23 ani), Alexandru Sabău (Gloria Lunca-Teuz Cermei / 22 ani) și Vlad Motroc (CSM Slatina / 22 ani), renuntând la stoperii Raul Toader (22 ani) și David Tălmaciu (19 ani), care duseseră greul în Liga 3.

Ce spun foștii antrenori despre abnadonul lui Tălmaciu

"Tălmaciu este un copil deosebit, un jucător cu caracter. Am auzit și eu că s-a lăsat, am încercat să vorbesc cu el la telefon, dar nu mi-a răspuns! Este păcat, pentru că David este un jucător de mare perspectivă. M-am bazat pe el, a fost titular în echipa care a promovat în Liga 2, a ajuns și la lotul național. Probabil, a căzut victimă selecției făcute în vară la FC Brașov. Sper să revină asupra deciziei. Trebuie să fie puternic, pentru că are tot viitorul în față", a declarat Călin Moldovan, fostul său antrenor de la Corona Brașov, pentru Monitorul Expres.

De asemenea, Ciprian Anghel, antrenor la echipe de Liga 3 Kids Tâmpa, a spus că "în vară, Tălmaciu a început pregătirile cu FC Brașov. A fost extrem de dezamăgit de faptul că nu a fost păstrat în lot și a spus că mai bine se lasă de fotbal! Am încercat să discutăm cu el, să-l ajutăm, am discutat și cu cei din familia sa, dar până acum nu am reușit să-l convingem să revină asupra deciziei. Eu spun că nu este târziu, în cariera de fotbalist te mai întâlnești cu astfel de dezamăgiri. O să mai încerc să discut cu el pentru că noi credem în continuare că are un potențial uriaș".

Ilie Stan a fost dat afară cu scandal, echipa nu se regăsește

Echipa de sub Tâmpa ocupă acum locul 16 în clasamentul Ligii 2, cu 9 puncte în 11 etape jucate. Antrenorul Ilie Stan a fost demis cu scandal, după doar două luni de mandat, din cauza începutului modest de sezon din campionat, în care formația brașoveană a înregistrat două victorii, trei remize și patru înfrângeri. Stan a fost oprit de bodyguarzi să mai intre în stadion și să mai participe la antrenamentele echipei, după ce președintele Ioan Mărginean i-a reziliat contractul și l-a anunțat pe WhatsApp. Echipa este antrenată acum de Andrei Șanta, antrenorul cu portarii al clubului.