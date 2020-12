Prostituatele cu ACTE au luat FOC in pandemie! Autoritatile au fost date in judecata. Fetele vor sa lucreze de ACASA

Guvernatorul statului Nevada (SUA) a fost dat in judecata de angajatele bordelurilor legale care sunt inchise in aceasta perioada pandemica.

Nevada e unul dintre putinele locuri din lume unde prostitutia este reglementata, insa orice activitate de acest gen a ramas interzisa din data de 17 martie. Ca urmare, pagubele angajatelor sunt considerabile, iar femeile respective se considera dezavantajate si discriminate.

Supararea e atat de mare incat a aparut si o plangere oficiala in acest sens, depusa chiar de escorta legala cu cele mai mari venituri din SUA. Este vorba despre irlandeza Alice Little (30 de ani), al carei nume de scena ("little" inseamna mic) e legat de inaltimea sa miniona, de putin peste 1,40 metri. Totusi, in ciuda acestui aspect, Alice se bucura un succes enorm la barbati, veniturile sale anuale depasind 1 milion de dolari.

Prin vocea lui Alice, prostituatele din Nevada l-au dat in judecata pe guvernatorul statului, Steve Sisolak, sustinand ca inchiderea bordelurilor s-a facut "fara nici o baza rationala". De asemenea, Alice si celelalte tinere care vand servicii sexuale pe baza legala afirma ca sunt dispuse sa-si continue activitatea "acasa sau in alte locatii private", daca acest lucru le va fi permis.