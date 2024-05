Dinamo a rezolvat prima mutare: "Am discutat cu dânsul!"

La doar câteva zile distanță, oficialii "câinilor" au început dejă să pregătească "terenul" pentru sezonul viitor, pentru a se asigura că nu vor avea din nou emoții în ediția următoare a Ligii 1.

Primul jucător care s-a înțeles cu oficialii clubului din "Groapă" este căpitaul Răzvan Patriche, care a strâns în sezonul recent încheiat 33 de meciuri în tricoul lui Dinamo.

"A fost un campionat greu, ne aşteptam la mult mai multe, dar din păcate, am început destul de greu. Pe final de campionat ne-am mai revenit şi când nimeni nu ne mai dădea nicio şansă, am profitat de ea şi mă bucur că, până la urmă, s-a terminat cu bine.

E cel mai greu când nu depinde nimic de tine. Am un sentiment… nişte emoţii de nedescris, sincer. Eram favoriţi, dar şi anul trecut era Argeşul favorită. Este fotbal şi trebuie să fii mereu concentrat şi să faci tot ce îţi stă în putinţă. Nici măcar pe bancă nu am putut sta şi am trăit altfel meciul.

Patriche vrea să-și prelungească înțelegerea cu Dinamo

Deocamdată nu am discutat nimic concret. În următoarele zile voi ştii şi eu mai multe. Am vorbit cu domnul Andrei, încă nu ne-am întâlnit. Din ce am discutat cu dânsul, o să prelungim. Acum, deocamdată n-am semnat.

Da, aşa este. Ce să schimbăm? Probabil că vom avea o altă faţă în sezonul viitor. Putem să facem transferuri din timp, anul trecut am avut acea interdicţie. Cred că vor veni jucători de calitate şi chiar nu cred că vom mai ajunge în situaţia asta.

Bineînţeles. E un antrenor care cunoaşte echipa. Ştie şi dânsul ce înseamnă Dinamo, ce înseamnă spiritul acestei echipe. A trăit şi el alături de noi momentele astea. E bine că a rămas alături de noi. Sunt convins că vom face lucruri bune împreună", a apus Răzvan Patriche, potrivit Fanatik.

Cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, fundașul central ajuns la 38 de ani se află sub contract cu Dinamo de la începutul anului 2022, când s-a despărțit de Academica Clinceni.