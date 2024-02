Pe 22 iunie 1994, selecționata României o întâlnea pe Elveția în grupele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii la Detroit, pe stadionul ”Pontiac Silverdome”, cu peste 60 de mii de spectatori în tribune.

Jean Vlădoiu, la Arena SPORT.RO: ”Așa am devenit eu vedetă! M-au așteptat cu flori la aeroport”

Naționala a pierdut cu 1-4 confruntarea respectivă, doar că faza care a marcat partida a fost produsă de Jean Vlădoiu în minutul 74, când a încasat cartonașul roșu după ce a comis un fault la doar câteva momente de la introducerea sa pe teren.

La Arena SPORT.RO, Jean Vlădoiu a comentat eroarea comisă în '94 și a ținut să evidențieze faptul că așa a reușit să devină cunoscut. După ”roșul” încasat la Detroit, toate ziarele de atunci au scris despre fostul internațional român.

”Aici am devenit faimos, dacă nu făceam faultul ăsta nu vorbea nimeni de nimeni. Așa am ajuns eu vedetă! M-am dus să rezuperez balonul și uite așa am devenit vedetă. Au fost momente grele, care m-au întărit, m-au făcut să realizez că am greșit și că nu o să mai fac.

Câteodată e bine să fii și negativ. Criticat, pentru că tu ca persoană dacă știi se corectezi nu ai decât de câștigat! Domnul Copos m-a așteptat cu flori la aeroport, singurii care m-au acceptat și m-au susținut au fost suporterii Rapidului”, a spus Jean Vlădoiu la Arena SPORT.RO.

Jean Vlădoiu și-a făcut debutul la naționala României în noiembrie 1992, la 24 de ani, sub comanda lui Cornel Dinu. 28 de apariții și două goluri a reușit fostul jucător la prima reprezentativă a tricolorilor.

FC Argeș, Steaua București, Rapid București, Koln, Dinamo București, Offenbach, Argeș, Universitatea Craiova și UTA Arad au fost cluburile la care Jean Vlădoiu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.