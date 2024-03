Fostul atacant și-a făcut debutul la naționala mare a României în noiembrie 1992, la 24 de ani și nouă zile. Mai mult, Jean Vlădoiu a fost convocat și la celebrul Campionat Mondial din '94, unde s-a făcut remarcat prin cartonașul roșu pe care l-a încasat cu Elveția (1-4).

Jean Vlădoiu dezvăluie, la Arena SPORT.RO: ”Asta am mâncat la CM '94! Într-o lună mă uscasem de tot”

La emisiunea Arena SPORT.RO, Jean Vlădoiu a dezvăluit că la Mondialul din '94 a mâncat doar brânză cu roșii și spaghete, alături de colegii săi de la prima reprezentativă. De asemenea, Jean Vlădoiu a relatat că după ce revenit de la CM nu a mai putut mânca brânză timp de jumătate de an!

”O jumătate de an am mâncat doar brânză cu roșii. Cred că i-am zis soției când am ajuns acasă să nu mai văd așa ceva! Veneau toți (n.r. la mondial) cu spaghete doar cu ulei, eu care eram cu friptura și vânătoarea mea. Într-o lună mă uscasem de tot acolo, numai spaghete și brânză cu roșii”, a spus Jean Vlădoiu la Arena SPORT.RO.

Ultimul meci al lui Jean Vlădoiu la echipa națională a României a fost în 2000, într-un meci cu Lituania încheiat 1-0, moment în care tricolorii se luptau pentru un loc la Campionatul Mondial din 2002.

FC Argeș, Steaua București, Rapid București, Koln, Dinamo București, Offenbach, Argeș, Universitatea Craiova și UTA Arad au fost cluburile la care Jean Vlădoiu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.