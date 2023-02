De unde ar fi plecat conflictul dintre Lupu și Hagi! Ce spune un fost membru al Generației de Aur care a participat la discuții

Fostul internațional dinamovist nu a oforit o explicați pentru cele susținute, însă susținut că el a fost convocat de doar 14 ori la națională pentru că Hagi făcea selecțiile.

Lupu a lăsat să se înțeleagă că ruptura dintre el și Gică Hagi a început în 1995, după meciul, România - Franța, scor 1-3, când s-a certat cu Anghel Iordănescu și cu Gică Hagi.

”După meciul cu Franţa (n.r. în 1995) eu am fost chemat când nu venea Gică, când era lovit sau când era accident. Echipa naţională o făceau alţii, nu Iordănescu... şi convocările. Sunt mulţi jucători care meritau să joace la echipa naţională şi, datorită unor jucători şi răutăţii între ei, n-au jucat.

La meciul cu Franţa, din '95, ştiţi foarte bine, şedinţele de meci se fac la Săftica, înainte de meci se face echipa... La Săftica, titular... Am ajuns la stadion, rezervă...

Am făcut şedinţa tehnică la Săftica... Ajung la stadion, ajung în vestiar, intru la vestiar şi-mi spune (n.r. Anghel Iordănescu):'vezi că nu mai joci'.

Mi-am luat geanta, am plecat, la insistenţele lui 'nea Mircea m-am întors. Şi m-am întors că m-a rugat 'nea Mircea să mă întorc. La pauză, 'dă-i drumul la încălzire!'

N-am vrut să mă încălzesc. 'Nu intru, mă, mă bagi pe mine să scot acum castanele din foc?' Era 2-0 pentru Franţa, s-a terminat 3-1.

Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute, scor 1-1 (n.r. scorul din repriza a doua). Ce poţi să-mi reproşezi mie? Din vina mea s-a pierdut meciul. S-a luat după meci de mine că... şi am avut un incident în vestiar şi de atunci nici nu m-a mai chemat.

(Cu domnul Iordănescu ai avut incidentul?) Şi cu Gică... Păi te iei de mine, spui că eu sunt vinovat că ne-a bătut Franţa şi am eu intrat la 2-0 pentru Franţa? Cum vine asta? Poate şi datorită faptului că eu am fost mai tare în gură de când eram mic”, a povestit Dănuţ Lupu pentru Fanatik.

Dorinel Munteanu îl contrazicepe Lupu

Dorinel Munteanu, cel mai selecționat jucător român, îl contrazice pe Dănuț Lupu și spune că după meciul cu Franța n-a avut loc nicio discuție aprinsă în vestiarul naționalei.

„Nu-mi aduc aminte să fi fost vreo discuţie după acel meci, mai ales în vestiar, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ştiu doar că jucam acasă, după mult tip, Franţa avea o echipă foarte bună şi, la 2-1 pentru ei, Lăcătuş a avut o ocazie foarte mare, pe care a ratat-o.

După meci am discutat din punct vedere fotbalistic că, dacă ar fi marcat Lăcătuş atunci, alta ar fi fost situaţia.

Dar a fost o discuţie între noi, fotbalistic vorbind, fără să ne certăm. În niciun caz nu s-a pus problema de vreo ceartă la vreme aia între Gică Hagi, Anghel Iordănescu şi Dănuţ Lupu”, a spus Dorinel Munteanu pentru Orangesport.